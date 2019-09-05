После случая с 17-летней волейболисткой глава Комитета против пыток попросил Генпрокуратуру, СКР и МВД вновь проверить полицию Анапы
Член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин снова настаивает на проверке отдела полиции Анапы
3 сентября Каляпин направил обращения к руководителям Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой «разобраться в вопиющей ситуации», которая сложилась в отделе.
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Ранее СКР и прокуратура уже проверяли анапскую полицию по обращению КПП после заявлений местных жителей о пытках в отделе.
В своих новых обращениях Каляпин сообщил о девяти жалобах на пытки в этом отдел и напомнил, что ни по одной из этих жалоб никого из сотрудников полиции не наказали, хотя пострадавшие называли конкретные имена. По его мнению, помимо руководства краевого МВД, ответственность за происходящее в отделе несут сотрудники местного следственного управления и прокуратуры, поэтому просит проверить и их.
Генпрокурора Юрия Чайку правозащитник попросил проверить все сообщения о жестоком обращении в анапском отделе полиции за последние пять лет, законность решений следователей по этим жалобам, а также реакцию местных прокурорских работников на проводимые следователями проверки.
Главу МВД Владимира Колокольцева он попросил провести внеплановую служебную проверку ОМВД по Анапе с принятием конкретных мер по ее итогам.
Главу СКР Александра Бастрыкина — провести проверку деятельности местного следственного управления и оценить законность выносимых следователями решений по жалобам на пытки.
«Что еще должно произойти в этом отделе полиции, чтобы там был наведен порядок, неужели этого можно добиться только привлекая внимание федерального центра», — прокомментировал ситуацию руководитель краснодарского филиала КПП Сергей Романов.
Как писали Юга.ру, жители Анапы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к правозащитникам после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что сотрудники МВД пытали их в отделении, в том числе током, требуя признаться в ограблении одного из поставщиков. В итоге мужчины написали явки с повинной.
Уголовное дело о пытках возбудили с 12-го раза лишь в ноябре 2017 года — после 11 отказных постановлений. Однако в марте 2019 года дело закрыли «за отсутствием события преступления». В июле СКР признал незаконным и отменил постановление следователя, прекратившего уголовное дело.
Еще трое анапчан — Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов сообщали о пытках в 2018 году. Они заявили, что полицейские пытали их, требуя признаться в совершении разбойного нападения на пожилую пару. Все написали явку с повинной.
Трижды отказали в возбуждении уголовного дела анапчанину Григорию Шпеке — он заявил, что в ноябре 2015 года полицейские выбивали из него явку с повинной.
Также еще не установлены и виновные в смерти жителя Анапы Ивана Гелиева в полицейском УАЗе в 2017 году.
Инцидент с 17-летней волейболисткой произошел в Анапе 26 августа. Двух полицейских заподозрили в понуждении к действиям сексуального характера в отношении девушки. Против них возбудили уголовное дело и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают.
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