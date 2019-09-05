После случая с 17-летней волейболисткой глава Комитета против пыток попросил Генпрокуратуру, СКР и МВД вновь проверить полицию Анапы

Член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин снова настаивает на проверке отдела полиции Анапы

3 сентября Каляпин направил обращения к руководителям Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой «разобраться в вопиющей ситуации», которая сложилась в отделе.

Ранее СКР и прокуратура уже проверяли анапскую полицию по обращению КПП после заявлений местных жителей о пытках в отделе.

В своих новых обращениях Каляпин сообщил о девяти жалобах на пытки в этом отдел и напомнил, что ни по одной из этих жалоб никого из сотрудников полиции не наказали, хотя пострадавшие называли конкретные имена. По его мнению, помимо руководства краевого МВД, ответственность за происходящее в отделе несут сотрудники местного следственного управления и прокуратуры, поэтому просит проверить и их.

Генпрокурора Юрия Чайку правозащитник попросил проверить все сообщения о жестоком обращении в анапском отделе полиции за последние пять лет, законность решений следователей по этим жалобам, а также реакцию местных прокурорских работников на проводимые следователями проверки.

Главу МВД Владимира Колокольцева он попросил провести внеплановую служебную проверку ОМВД по Анапе с принятием конкретных мер по ее итогам.

Главу СКР Александра Бастрыкина — провести проверку деятельности местного следственного управления и оценить законность выносимых следователями решений по жалобам на пытки.

«Что еще должно произойти в этом отделе полиции, чтобы там был наведен порядок, неужели этого можно добиться только привлекая внимание федерального центра», — прокомментировал ситуацию руководитель краснодарского филиала КПП Сергей Романов.