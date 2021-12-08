«Пытки в Краснодарском крае: жесткость, жестокость и циничность». Четверо жителей Анапы стали героями фильма Дудя о пытках

На ютуб-канале «вДудь» вышел двухчасовой фильм «Почему в России пытают». Юрий Дудь поговорил с сотрудниками «Комитета против пыток» и рассказал несколько историй людей, которых сталкивались с пытками

Российский журналист Юрий Дудь выпустил на своем ютуб-канале фильм, который посвящен пыткам в России. Основной причиной для выпуска стала публикации проектом Gulagu.net видео с жестокими пытками в учреждениях ФСИН. Юрий Дудь подчеркнул, что публикация видеоархива не вызвала широкого резонанса. Поэтому он решил придать огласку этой проблеме с помощью фильма, героями которого стали люди, пережившие пытки. По словам автора фильма, с пытками в стране могут столкнуться даже те, кто «никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом».

«В России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал», — сказал Юрий Дудь. Журналист поговорил с основателем «Комитета против пыток» Игорем, Каляпиным, руководителем «Комитета» в Краснодарском крае, людьми, которые пережили пытки, в том числе — Артемом Пономарчуком из Анапы.

В 2015 году Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов задержали в Анапе. По их словам, полицейские пытками хотели заставить мужчин признаться в совершении разбойного нападения. Один из задержанных позже заявил о пытках электрическим током и изнасиловании полицейской дубинкой.

В фильме Дудя использовались фрагменты из фильма «Крайний Юг», который вышел в 2019 году. В нем Артем Паномарчук рассказывал о пытках со стороны полицейских. С тех пор, как потерпевшие сообщили о действиях полицейских, прошло более пяти лет. «По данному факту очень долго проводилась проверка, было вынесено аж 11 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело все-таки возбудили, вынесли еще четыре постановления о приостановлении, четыре постановления о прекращении уголовного дела, и сейчас пятое постановление о прекращении уголовного дела до сих пор не отменено: нет состава преступления, никто их не пытал», — сказал Дудю руководитель Оренбургского отделения Комитета против пыток Сергей Бабинец.