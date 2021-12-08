«Пытки в Краснодарском крае: жесткость, жестокость и циничность». Четверо жителей Анапы стали героями фильма Дудя о пытках
На ютуб-канале «вДудь» вышел двухчасовой фильм «Почему в России пытают». Юрий Дудь поговорил с сотрудниками «Комитета против пыток» и рассказал несколько историй людей, которых сталкивались с пытками
Российский журналист Юрий Дудь выпустил на своем ютуб-канале фильм, который посвящен пыткам в России. Основной причиной для выпуска стала публикации проектом Gulagu.net видео с жестокими пытками в учреждениях ФСИН. Юрий Дудь подчеркнул, что публикация видеоархива не вызвала широкого резонанса. Поэтому он решил придать огласку этой проблеме с помощью фильма, героями которого стали люди, пережившие пытки.
По словам автора фильма, с пытками в стране могут столкнуться даже те, кто «никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом».
«В России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал», — сказал Юрий Дудь.
Журналист поговорил с основателем «Комитета против пыток» Игорем, Каляпиным, руководителем «Комитета» в Краснодарском крае, людьми, которые пережили пытки, в том числе — Артемом Пономарчуком из Анапы.
В 2015 году Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов задержали в Анапе. По их словам, полицейские пытками хотели заставить мужчин признаться в совершении разбойного нападения. Один из задержанных позже заявил о пытках электрическим током и изнасиловании полицейской дубинкой.
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В фильме Дудя использовались фрагменты из фильма «Крайний Юг», который вышел в 2019 году. В нем Артем Паномарчук рассказывал о пытках со стороны полицейских. С тех пор, как потерпевшие сообщили о действиях полицейских, прошло более пяти лет.
«По данному факту очень долго проводилась проверка, было вынесено аж 11 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело все-таки возбудили, вынесли еще четыре постановления о приостановлении, четыре постановления о прекращении уголовного дела, и сейчас пятое постановление о прекращении уголовного дела до сих пор не отменено: нет состава преступления, никто их не пытал», — сказал Дудю руководитель Оренбургского отделения Комитета против пыток Сергей Бабинец.
Сам Артем Паномарчук в разговоре с Юрием Дудем сказал: «Я понял одну вещь. Пока человек молчит, ничего не изменится. Пока ты этого не скажешь, тебя не услышат. Тебе не поверят».
Полностью фильм Юрия Дудя можно посмотреть здесь.
Ранее Юга.ру писали, что «Комитет против пыток» опубликовал исследование о пытках на Кубани. Ознакомиться с ним можно здесь.