В Краснодаре выпустили фильм о пытках в анапской полиции

«Комитет против пыток» 2 марта представил фильм «Крайний юг» о пытках в полиции Анапы

В фильме рассказывают истории четырех жителей Анапы. По данным «Комитета», три года назад Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны пережили пытки в отделе полиции — в декабре 2015 года от них пытались добиться явки с повинной.

Уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года с 12-й попытки после 11 отказных постановлений. В «Комитете» подчеркнули — в деле до сих пор ни одного подозреваемого .

Фильм опубликован на ютуб-канале «Комитета против пыток», его снял сотрудник организации Евгений Чиликов. Он назвал картину историей «о покореженной жизни нескольких семей, члены которых попали под подозрение в совершении разбойных нападений».

«Пытки, которые пришлось пережить ребятам, оставили болезненный след и на их семействах. Родственники, не подвергшиеся физическому насилию, тем не менее вместе с потерпевшими доведены до полного отчаяния и безверия», — цитирует Чиликова «Комитет против пыток».