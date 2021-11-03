ЕСПЧ присудил 7,5 тыс. евро правозащитнику из Геленджика по делу о пытках и незаконной прослушке

Краснодарский край

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Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию руководителю Геленджикского правозащитного центра Владимиру Иванову, который в 2013 году получил 13 лет колонии

Владимир Иванов был задержан в феврале 2012 года вместе с тремя членами правозащитного центра. Задержание было связано с расследованием дела о покушении на мошенничество.

По данным полицейских, фигуранты «путем обмана требовали 2 млн рублей от предпринимателя, который занимается строительством многоквартирных домов». В случае отказа от передачи денег они обещали организовать митинги с привлечением общественности, чтобы помешать ведению бизнеса и создать административный барьер.

Позже адвокат одного из задержанных правозащитников заявил о том, что их пытали при допросе в местном УВД. В 2013 году над задержанными состоялся суд, однако судили их по делу о вымогательстве. Все фигуранты получили реальные сроки — от 8 до 13 лет колонии строго режима. Владимир Иванов получил 13 лет колонии.

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В Правозащитном центре «Мемориал» [в 2014 году Минюст включил Центр в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента] считают, что суд над правозащитниками мог быть политически мотивированным.

«Мы имеем основания полагать, что уголовное преследование геленджикских правозащитников было вызвано публикацией ими информации, широко растиражированной СМИ и получившей скандальную известность, о строительстве в природоохранной зоне т.н. «дачи Путина» и «дворца патриарха Кирилла»… Дополнительной причиной преследования, упоминаемой правозащитниками, мог стать конфликт Владимира Иванова с председателем Геленджикского городского суда Краснопеевым, в 2010 году уже приведший к осуждению правозащитника к 10 месяцам лишения свободы», — говорится в публикации на сайте «Мемориала».

Тогда правозащитнику вменялось насилие в отношении председателя суда и оскорбление судебного пристава.

В ноябре 2021 года на сайте ЕСПЧ было опубликовано решение о присуждении правозащитнику Владимиру Иванову компенсации в 7,5 тыс. евро. На документ обратил внимание «Протокол». Из решения суда следует, что в отношении Иванова были нарушены статьи 3, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь идет о прослушке правозащитников сотрудниками ФСБ и пытках в СИЗО. О прослушке фигуранты дела узнали во время судебного разбирательства.

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Как писали Юга.ру, в феврале этого года ЕСПЧ вынес решение в пользу тяжелобольной женщине из Краснодарского края, которой региональный минздрав не выдавал лекарство. Годом ранее ЕСПЧ присудил 90 тыс. евро родственникам мужчины из Чечни, которого до смерти избили милиционеры.

Вымогательство Геленджик Европейский суд по правам человека Правозащитники Правосудие ФСБ

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ЕСПЧ присудил 7,5 тыс. евро правозащитнику из Геленджика по делу о пытках и незаконной прослушке
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