ЕСПЧ присудил 7,5 тыс. евро правозащитнику из Геленджика по делу о пытках и незаконной прослушке

Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию руководителю Геленджикского правозащитного центра Владимиру Иванову, который в 2013 году получил 13 лет колонии

Владимир Иванов был задержан в феврале 2012 года вместе с тремя членами правозащитного центра. Задержание было связано с расследованием дела о покушении на мошенничество. По данным полицейских, фигуранты «путем обмана требовали 2 млн рублей от предпринимателя, который занимается строительством многоквартирных домов». В случае отказа от передачи денег они обещали организовать митинги с привлечением общественности, чтобы помешать ведению бизнеса и создать административный барьер.



Позже адвокат одного из задержанных правозащитников заявил о том, что их пытали при допросе в местном УВД. В 2013 году над задержанными состоялся суд, однако судили их по делу о вымогательстве. Все фигуранты получили реальные сроки — от 8 до 13 лет колонии строго режима. Владимир Иванов получил 13 лет колонии.

Читайте также: Житель Сочи пожаловался в ЕСПЧ на пытки в полиции

В Правозащитном центре «Мемориал» [в 2014 году Минюст включил Центр в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента] считают, что суд над правозащитниками мог быть политически мотивированным. «Мы имеем основания полагать, что уголовное преследование геленджикских правозащитников было вызвано публикацией ими информации, широко растиражированной СМИ и получившей скандальную известность, о строительстве в природоохранной зоне т.н. «дачи Путина» и «дворца патриарха Кирилла»… Дополнительной причиной преследования, упоминаемой правозащитниками, мог стать конфликт Владимира Иванова с председателем Геленджикского городского суда Краснопеевым, в 2010 году уже приведший к осуждению правозащитника к 10 месяцам лишения свободы», — говорится в публикации на сайте «Мемориала». Тогда правозащитнику вменялось насилие в отношении председателя суда и оскорбление судебного пристава. В ноябре 2021 года на сайте ЕСПЧ было опубликовано решение о присуждении правозащитнику Владимиру Иванову компенсации в 7,5 тыс. евро . На документ обратил внимание «Протокол». Из решения суда следует, что в отношении Иванова были нарушены статьи 3, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь идет о прослушке правозащитников сотрудниками ФСБ и пытках в СИЗО. О прослушке фигуранты дела узнали во время судебного разбирательства.