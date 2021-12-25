В Адлере поезд насмерть сбил мужчину. Перед гибелью на видео он рассказал, что в полиции его пытали

По словам журналиста, в редакцию обратился знакомый парня, 45-летний Дмитрий Иванников, который заявил, что Ипатова задержали и пытали сотрудники сочинской полиции. Чтобы подтвердить свои слова, он передал видео, которое Евгений снял незадолго до смерти.

Ипатов рассказал, что по просьбе некоего подрядчика Максима в сентябре выехал на заказ, чтобы найти неполадки в проводке. Там жили двое пенсионеров. После этого 22 сентября ему позвонили по объявлению и предложили работу. В условленном месте его встретили двое сотрудников полиции и заявили, что Евгений «любит воровать деньги у бабушек», затем скрутили руки и посадили в белый автомобиль «Рено».

«Руслан, как он сказал позже, сел со мной на заднее сиденье, его помощник сел за руль. Руслан начал бить меня по лицу то кулаком, то ладонью, спросил, зачем я так сделал. Я ответил, что ничего не делал. Всю дорогу Руслан меня продолжал бить», — говорит на видеозаписи Ипатов.

По словам Евгения, по прибытии к отделу полиции на Макаренко, сотрудники вытащили его из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом около получаса избивали по ладоням, ребрам, почкам, ноге. В кабинет заходили другие люди, которые видели, как обходятся с Ипатовым, но никаких действий не предпринимали и происходящее не комментировали.

«Руслан говорил, что ему по барабану, напишу я чистосердечное или нет, ему главное — меня посадить. Он продолжал избивать меня, сказал, если подпишу, то получу судимость и всё. Дальше составили на меня протокол за неповиновение сотрудникам полиции. В итоге я подписал заявление, и они отправили меня в другой отдел на Горького, где я провел ночь в камере», — рассказал Евгений.