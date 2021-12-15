Как писали Юга.ру, летом 2017 года в интернете опубликовали видео со свадьбы дочери Хахалевой, которая в тот момент возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум Краснодарского краевого суда. По подсчетам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.

В 2018 году Хахалеву исключили из президиума, через год ее отстранили от ведения процессов. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей России обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка: женщина покидала страну, но в табели рабочего времени написано, что в это время она была на на рабочем месте.

В июле 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий. Как сообщил портал «Право.ру» — из-за 128 дней прогулов.

По данным портала «Право.ру», 15 декабря ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой. Сама экс-судья на заседание не пришла: она вылетела в Ереван 8 декабря и не возвращалась в Россию. Женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Напомним, в сентябре более половины краснодарских судей отказались раскрыть свои доходы. В октябре судью Динского района досрочно лишили полномочий из-за нарушений. В декабре генпрокурор рассказал, что у бывшего судьи из Анапы Стародубцева изымут имущество на 600 млн рублей.