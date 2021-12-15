Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против кубанской экс-судьи Хахалевой, а она уехала из России
Коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против бывшей кубанской судьи Хахалевой
Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Как писали Юга.ру, летом 2017 года в интернете опубликовали видео со свадьбы дочери Хахалевой, которая в тот момент возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум Краснодарского краевого суда. По подсчетам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.
В 2018 году Хахалеву исключили из президиума, через год ее отстранили от ведения процессов. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей России обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка: женщина покидала страну, но в табели рабочего времени написано, что в это время она была на на рабочем месте.
В июле 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий. Как сообщил портал «Право.ру» — из-за 128 дней прогулов.
По данным портала «Право.ру», 15 декабря ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой. Сама экс-судья на заседание не пришла: она вылетела в Ереван 8 декабря и не возвращалась в Россию. Женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ.
Напомним, в сентябре более половины краснодарских судей отказались раскрыть свои доходы. В октябре судью Динского района досрочно лишили полномочий из-за нарушений. В декабре генпрокурор рассказал, что у бывшего судьи из Анапы Стародубцева изымут имущество на 600 млн рублей.