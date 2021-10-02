Судью Динского района досрочно лишили полномочий

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, «в ходе проведенной проверки были установлены факты внепроцессуального общения и процессуальных нарушений, допущенных в ходе рассмотрения дел судьей Неженской». Новость об этом опубликовало агентство ТАСС 1 октября.

Далее в релизе говорится о том, что за дисциплинарный проступок коллегия судей налагает на Неженскую Е. С. дисциплинарное взыскание — ее лишают полномочий и седьмого квалификационного класса. О том, какой именно проступок, никакой информации пресс-служба не дала.

На сайте Динского районного суда на момент публикации Неженская все еще числится в качестве судьи. На этот пост она была назначена 28 мая 2014 года на неограниченный срок.

В этом же суде работает судья Светлана Алексеевна Дубовик. В мае 2019 года в паблике Typodar в инстаграме появилось видео конфликта между двумя женщинами, одна из которых утверждала, что ее оппонентка, инициировавшая скандал, — судья Динского райсуда Светлана Дубовик. Следственный комитет начал проверку, в действиях судьи усмотрели состав административного правонарушения, уголовное дело возбуждать не стали. Дубовик назначили судьей 15 октября 1999 года также на неограниченный срок.