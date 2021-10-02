Судью Динского района досрочно лишили полномочий

Краснодарский край

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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий судью Динского районного суда Елену Неженскую

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, «в ходе проведенной проверки были установлены факты внепроцессуального общения и процессуальных нарушений, допущенных в ходе рассмотрения дел судьей Неженской». Новость об этом опубликовало агентство ТАСС 1 октября.

Далее в релизе говорится о том, что за дисциплинарный проступок коллегия судей налагает на Неженскую Е. С. дисциплинарное взыскание — ее лишают полномочий и седьмого квалификационного класса. О том, какой именно проступок, никакой информации пресс-служба не дала.

На сайте Динского районного суда на момент публикации Неженская все еще числится в качестве судьи. На этот пост она была назначена 28 мая 2014 года на неограниченный срок.

В этом же суде работает судья Светлана Алексеевна Дубовик. В мае 2019 года в паблике Typodar в инстаграме появилось видео конфликта между двумя женщинами, одна из которых утверждала, что ее оппонентка, инициировавшая скандал, — судья Динского райсуда Светлана Дубовик. Следственный комитет начал проверку, в действиях судьи усмотрели состав административного правонарушения, уголовное дело возбуждать не стали. Дубовик назначили судьей 15 октября 1999 года также на неограниченный срок.

Ранее Юга.ру писали о том, что в июле 2019 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты. В феврале того же года она рассматривала дело бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника и вынесла решение о его аресте, несмотря на то, что на тот момент он был прикован к постели из-за болезни. Немногим позже, уже после его смерти, она же вынесла ему обвинительный приговор.

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Судью Динского района досрочно лишили полномочий
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