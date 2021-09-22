Судьи Краснодарского краевого суда отчитались о своих доходах. Более половины отказались раскрыть данные

Краснодарский край

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Согласно списку, 72 судьи из 134 отказались раскрыть данные о своих доходах

22 сентября интернет-портал «Комсомольская Правда — Кубань» обратил внимание, что на сайте Краснодарского краевого суда появился отчет о доходах судей за 2020 год. 

В документе перечислено 134 судьи. Из них 72 сотрудника (больше половины) отказались раскрыть данные о своих доходах. Среди них — Юрий Захарчевский, который в апреле прошлого года сбил 29-летнего велосипедиста на Toyota Land Cruiser. Мужчина скончался в больнице.

В сентябре следователи все-таки завели уголовное дело после четырех отказов. При этом имя Захарчевского исчезло из материалов дела — вместо этого велосипедиста сбило «неустановленное лицо».

В среднем же доходы судей составили около 3 млн рублей. 

Напомним, в прошлом году всего 40% кубанских судей отказались раскрыть свои доходы. 

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