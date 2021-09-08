В Краснодаре проектируют новый микрорайон на 200 тыс. жителей. Но газа, света и воды для него еще нет
Краевые власти рассказали, как идет работа над проектом еще одного микрорайона в Краснодаре
Напомним, в 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. На территории 1,5 тыс. га собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ.
Новый микрорайон рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов, а 25% всей территории предоставят под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.
7 сентября вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал в своем инстаграме, что проектом занимается НИИ перспективного градостроительства. Накануне прошло совещание с участием проектировщиков, городских служб и ресурсоснабжающих организаций.
«Здесь планируется создание в полном смысле суперсовременной по применяемым решениям платформы, на которой будет строиться Краснодар будущего. По сути, сегодня идет планирование нового Краснодара на 50 лет вперед», — сказал Алексеенко.
При этом сейчас Краснодар не рассчитан на еще один микрорайон. Так, специалисты выяснили, что потребность района в воде составит 110 тыс. кубометров в сутки. В генплане города есть водозабор на 40 тыс. кубометров, поэтому нужно строить еще один.
По водоотведению требуемый ресурс — 80 тыс. кубометров в сутки, а практически весь запас существующих сооружений уйдет на медицинский кластер и новые высотки. Значит, в городе будут либо строить новые очистные, либо реконструировать старые.
Что касается газоснабжения, то власти планируют запитывание от существующих газопроводов и строительство газопровода высокого давления. А чтобы обеспечить новый район электричеством (потребуется 280 мегаватт), будут проектировать пять подстанций и переустраивать существующую линию, объяснили в пресс-службе краевой администрации.
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Гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько дал комментарий «Деловой газете. Юг» по поводу развития северо-восточной части города. По его мнению, процесс может занять порядка 10–15 лет.
«Если все будет последовательно реализовываться, то в перспективе 10–15 лет мы увидим, что территория будет достаточно активно развиваться. Территории в районе Западного Обхода потребовалось около 15 лет для развития. Еще в 2005 году она была невостребованной, но ровно через 15 лет мы увидели, что район изменился достаточно существенно, поэтому для развития северо-восточной части города, думаю, потребуется аналогичный срок», — считает эксперт.
Участник движения «Городские решения» Мирослав Валькович заявил, что сначала нужно проработать вопрос с транспортной инфраструктурой и коммуникациями.
«Вполне логично начинать с коммуникаций, потому что у нас есть граничащие с этим новым микрорайоном поселки Российский и Индустриальный, которые уже сейчас испытывают проблемы с коммуникациями. Второй момент — транспортная ситуация, в восточном направлении и так сейчас трафик затруднен. Нужно решать сразу транспортный вопрос, в том числе за счет общественного транспорта. Трамвайные и троллейбусные линии уже сейчас надо проектировать», — отметил Валькович.
По его мнению, решить проблему с логистикой поможет реализация проекта «Наземка» с использованием городской электрички.