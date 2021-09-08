Краевые власти рассказали, как идет работа над проектом еще одного микрорайона в Краснодаре

Напомним, в 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. На территории 1,5 тыс. га собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ. Новый микрорайон рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов, а 25% всей территории предоставят под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой. 7 сентября вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал в своем инстаграме, что проектом занимается НИИ перспективного градостроительства. Накануне прошло совещание с участием проектировщиков, городских служб и ресурсоснабжающих организаций.

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«Здесь планируется создание в полном смысле суперсовременной по применяемым решениям платформы, на которой будет строиться Краснодар будущего. По сути, сегодня идет планирование нового Краснодара на 50 лет вперед», — сказал Алексеенко.

При этом сейчас Краснодар не рассчитан на еще один микрорайон. Так, специалисты выяснили, что потребность района в воде составит 110 тыс. кубометров в сутки. В генплане города есть водозабор на 40 тыс. кубометров, поэтому нужно строить еще один. По водоотведению требуемый ресурс — 80 тыс. кубометров в сутки, а практически весь запас существующих сооружений уйдет на медицинский кластер и новые высотки. Значит, в городе будут либо строить новые очистные, либо реконструировать старые. Что касается газоснабжения, то власти планируют запитывание от существующих газопроводов и строительство газопровода высокого давления. А чтобы обеспечить новый район электричеством (потребуется 280 мегаватт), будут проектировать пять подстанций и переустраивать существующую линию, объяснили в пресс-службе краевой администрации.