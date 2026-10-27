Воспитанник ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял четвёртое место среди лучших вратарей мира

Победителем стал англичанин Гарри Кейн из «Баварии», а лучшим клубом назвали ПСЖ.

26 октября в Лондоне прошла церемония вручения «Золотого мяча» — ежегодной футбольной награды, которую французский журнал France Football вручает лучшему футболисту и футболистке мира.

Также объявили победителя «Трофея Яшина» — награды имени Льва Яшина, которую журнал France Football учредил в 2019 году для лучшего вратаря мира.

По итогам голосования бывший игрок ФК «Краснодар» и вратарь ПСЖ Матвей Сафонов занял четвертое место. При этом он оказался выше аргентинца Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» — обладателя «Трофея Яшина» в двух предыдущих церемониях.

Победителем стал испанец Унаи Симон из «Атлетика» (Бильбао), второе и третье места заняли Давид Райя («Арсенал») и Тибо Куртуа («Реал Мадрид»).

Матвей Сафонов воспитанник клуба «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.



Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.