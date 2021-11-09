Кондратьев приехал в Новороссийск и нашел там гетто

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 ноября проинспектировал жилую застройку Новороссийска и раскритиковал ее

Глава региона приехал с проверкой в Новороссийск, осмотрел строящиеся ЖК и заявил, что основная проблема города — это отсутствие комплексной застройки, в новых многоэтажках нет школ и детских садов, они не обеспечены социальной инфраструктурой. Также у губернатора возникли вопросы к организации парковок. Кондратьев отказался верить, что «это современный Новороссийск».

Он раскритиковал 25-этажный ЖК «Мята» на 830 квартир, где нет удобств для жителей, и не исправлены нарушения, о которых было известно на этапе котлована. Хотя строители возвели уже 18 этажей. «Здесь будут жить семьи с детьми, им нужны школы, садики, парки. Я понимаю бизнес, но власть на местах должна обеспечить этот баланс. У меня была договоренность со всеми мэрами, что рядом с новыми домами будут школы, детсады и парки», — сказал губернатор. Губернатор прошелся по ЖК «Красина» на 1 тыс. 573 квартиры, который хотят сдать до конца 2021 года. Но там нет рядом детского сада, а ближайшая школа переполнена.

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Нарекания вызвал ЖК «Парковый», который ввели в эксплуатацию в 2018-2020 годах. На момент выдачи разрешения на строительство участок находился на территории лесопарка, однако позже в правила землепользования и застройки внесли изменения. По словам губернатора, вместо деревьев жители получили бетонные многоэтажки. Обращаясь к застройщику жилого комплекса Георгию Середину, Кондратьев сравнил жилой комплекс с гетто. Сам застройщик сказал, что это его первый проект, пишет «Наша газета Новороссийск». «Я не хочу верить, что это современный Новороссийск, и все это строилось последние три года. Это какое-то гетто. Вы просто построили гетто, чтобы просто заработать», — сказал губернатор, обращаясь к застройщику.





Еще один жилой комплекс — «Кутузовский» — также оказался не обеспечен инфраструктурой. Пять домов уже сдали в эксплуатацию, однако школы находятся на стадии проектирования. Сам комплекс состоит из 23 многоэтажных домов, плотность застройки там превышает норму почти в два раза. Все свое негодование губернатор высказал застройщикам и заместителю главы Новороссийска Дмитрию Меланиди, так как сам мэр Игорь Дяченко оказался на больничном.