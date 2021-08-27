В Новороссийске будут переделывать генплан города из-за нарушений

Напомним, в августе на заседании краевой комиссии в Краснодаре выяснилось, что изменения в генплане Новороссийска составили с нарушениями и приняли без разрешения ведомств.

Генплан города разработала в 2019 году компания ООО «НИИ Земля и город». Изменения в генплане приняли в ноябре 2020 года.