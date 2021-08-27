В Новороссийске будут переделывать генплан города из-за нарушений

Краснодарский край

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 25 августа сообщил, что власти разработают проект новых изменений генплана города

Напомним, в августе на заседании краевой комиссии в Краснодаре выяснилось, что изменения в генплане Новороссийска составили с нарушениями и приняли без разрешения ведомств.

Генплан города разработала в 2019 году компания ООО «НИИ Земля и город». Изменения в генплане приняли в ноябре 2020 года.

25 августа мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил в своем инстаграме, что в документе есть целый ряд замечаний и недоработок, выявленных департаментом архитектуры и градостроительства Краснодарского края.

«Крайне недоволен работой проектной организации над изменениями в генеральном плане Новороссийска», — написал Дяченко.

Теперь вопрос об отмене утвержденных изменений будут выносить на заседание городской думы, а затем приступят к разработке проекта новых изменений. Он будет разработан с помощью цифровых технологий.

Цифровая модель генплана позволит Новороссийску стать полноценной частью системы управления развитием городских территорий. Кроме того, система учитывает требования к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Игорь Дяченко Новороссийск

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В Новороссийске будут переделывать генплан города из-за нарушений
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