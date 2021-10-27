Почему жители Геленджика выступают против проекта нового генплана и что говорят власти? Объясняем

Проект нового генплана взбудоражил Геленджик: люди собираются на стихийные митинги, пишут Путину и массово приходят на общественные слушания. Рассказываем, чем обеспокоены жители и как их пытаются успокоить власти

С чего все началось? Еще в 2019 году депутаты ЗСК поддержали инициативу губернатора Вениамина Кондратьев по ограничению застройки побережья Кубани. В региональный Градостроительный кодекс были внесены соответствующие поправки, — если раньше жилищное строительство было запрещено в 300-метровой зоне от моря, то теперь расстрояние увеличилось до 500 метров. Запрет коснулся десяти муниципалитетов: Геленджика, Анапы, Новороссийска, Сочи, Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов. Поэтому в их генпланы нужно было внести соответствующие изменения. В апреле 2021 года Кондратьев рассказал, что в Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИПГ) из Санкт-Петербурга занимаются проектом нового генплана. Они уже собрали исходные данные, подготовили предложения, как использовать природу города для привлечения туристов и как «оптимизировать систему расселения». Где посмотреть на новый генплан Геленджика? Все материалы по проекту генплана собрали на тематическом портале, а также разместили на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). Новый генплан собирались принять до конца 2021 года.

Где пройдут общественные слушания? В октябре городская администрация пригласила местных жителей принять участие в общественных слушаниях по этому вопросу. Процесс общественных слушаний стартовал 25 октября в округах, а завершится 16 ноября в городском Дворце культуры. Мэр Геленджика Алексей Богодистов пообещал, что все замечания и предложения участников слушаний будут изучены.

График проведения общественных слушаний по генплану 25 октября в 10:00 — Кабардинка, ул. Партизанская, 11 (здание Дома культуры);

26 октября в 10:00 — Виноградное, ул. Центральная, 1 (здание Дома культуры), в 15:00 — Марьина Роща, ул. Ленина, 42а (здание Дома культуры);

27 октября в 10:00 — Дивноморское, ул. Кирова, 17 (здание администрации);

28 октября в 10:00 — Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 116 (здание Дома культуры), в 15:00 — Тешебс, ул. Ленина, 17а (здание клуба);

29 октября в 10:00 — Прасковеевка, ул. Морская, 3 (здание клуба);

1 ноября в 10:00 1 Криница, ул. Мира, 10а, в 15:00 — Бетта, ул.Мира,42а (здание клуба);

2 ноября в 10:00 — Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2а (здание клуба), в 15:00 — Широкая Пшадская Щель, ул. Широкопшадская, 4;

3 ноября в 10:00 — Афонка, ул. Лесная, вблизи дома №8;

8 ноября в 10:00 — Возрождение, ул. Таманская, 50 (здание клуба), в 15:00 — Широкая Щель, Садовая, б/н, вблизи здания магазина;

9 ноября в 10:00 — Джанхот, пер. Морской, 1;

10 ноября в 10:00 — Текос, ул. Ленина, 33а (здание клуба), в 15:00 — Пшада, ул. Советская, 24 (здание Дома культуры);

11 ноября в 10:00 — Адербиевка, ул. Октябрьская, 49 (здание Дома культуры), в 15:00 — Светлый, ул. Садовая, 13 (здание Дома культуры);

12 ноября в 10:00 — Береговое, ул. Мира, 27 (здание Дома культуры);

16 ноября с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 — Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание Дворца культуры).

Как местные жители отнеслись к новому генплану? С недовольством. Еще до проведения слушаний в СМИ и пабликах стала появляться информация о том, что люди боятся лишиться своих участков. Так, например, владельцы земельных участков в коттеджных поселках «Маяк» и «Маяк-2» (расположены на берегу моря в Кабардинке), увидели, что в этом проекте их территорию отнесли к зоне отдыха, где капительное жилищное строительство запрещено. Собственники считают, что их незаконно лишают права свободно распоряжаться своим имуществом, писал 21 октября «КоммерсантЪ». Жители Геленджика и прибрежных сёл запустили петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину. В ней они высказали свою озабоченность изменениями в генеральном плане. «Смена назначения земельного участка под нашими домами лишает нас многих прав распоряжаться землей, на которой мы живем поколениями и которая досталась нам от наших предков», — говорится в обращении к Путину. Люди пожаловались, что местная администрация дала им слишком мало времени, чтобы подать заявление о несогласии с генпланом, а ДК, где хотят проводить слушания, не могут в себя вместить всех желающих. На момент публикации новости петицию подписали 6 тыс. 210 человек .

Кроме того, в воскресенье 24 октября на центральный пляж Геленджика вышли сотни людей на стихийный митинг против проекта генплана.

Что случилось в Кабардинке? В понедельник 25 октября в Доме Культуры села Кабардинка состоялись первые общественные обсуждения генплана. «Еще до начала слушаний стало понятно, что интерес сельчан к Генплану огромен. В зале четыре часа шли эмоциональные и жаркие споры», — пишет районная газета «Прибой». В телеграм-канале «Хороший Геленджик» показали, что происходило в тот день в ДК и сколько людей пришло обсудить генплан:

Как отреагировали власти города на ажиотаж вокруг генплана? Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал, что разделяет обеспокоенность людей, а интересы жителей всегда будут на первом месте. Он уверил, что власти и разработчики готовы скорректировать генеральный план с учетом законодательства.

В свою очередь пресс-служба города курорта опубликовала ответы на волнующие горожан вопросы. Приводим их полностью. Отберут ли землю, если изменилась зона? Нет. Генеральный план — это перспективный план развития города на ближайшие 20 лет. Строительство и реконструкция объектов осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в Правилах землепользования и застройки. Внесение изменений в генплан не имеет отношения к лишению права собственности на земельный участок и не является основанием для сноса существующей застройки. То есть собственники земельных участков с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» при изменении зоны могут по-прежнему пользоваться своим имуществом в соответствии с видом разрешенного использования. Смогут ли построиться или сделать реконструкцию собственники своих объектов? Возможность строительства или реконструкции определяется градостроительным регламентом, содержащимся в правилах землепользования и застройки, а не генеральным планом. Если в правилах землепользования и застройки допускается строительство/реконструкция объектов в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, собственники земельных участков могут производить строительство/реконструкцию. Изменится ли налоговая ставка для собственников, если в плане изменилась зона? Налоговая ставка зависит только от вида разрешенного использования земельного участка, а не от территориального или функционального зонирования. При внесении изменений в генеральный план, вид разрешенного использования, как и налоговая ставка, не меняется. Какие последствия для собственников объектов ИЖС несет изменение функциональной зоны? Внесение изменений в генеральный план не изменяет условия регистрации, продажи, вступления в наследство и иных действий, связанных с реализацией прав собственника. Кроме того, главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова рассказала ТАСС, что «новый генеральный план поможет рационально использовать и развивать имеющиеся земельные ресурсы в интересах жителей, способствовать развитию комфортной городской среды». По ее словам, документ позволит снять ограничение на строительство многоэтажек , которое действует в городе на протяжении трех лет.

Разъяснения помогли? Не совсем. Во вторник вечером 26 октября в Геленджике прошел народных сход против генплана.

А сегодня, 27 октября, общественные слушания должны были пройти в здании Дома культуры села Дивноморского. Но из-за того, что на обсуждения пришло слишком много желающих, мероприятие решили провести на улице.