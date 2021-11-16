В Геленджике начались итоговые слушания по проекту нового генплана

16 ноября в Геленджике стартовали итоговые слушания по генплану города-курорта на ближайшие 20 лет

Утром 16 ноября в Геленджике стартовали итоговые слушания по проекту нового генплана города. Слушания проводят во Дворце культуры и спорта, но мэр города Алексей Богодистов начал обсуждение еще на улице — он час беседовал с людьми, которые не поместились в зал, на площади перед дворцом.

Первые слушания состоялись 25 октября в Кабардинке, после чего такие же мероприятия прошли во всех населенных пунктах муниципалитета. Администрация предложила геленджичанам модель стратегического развития курорта на 20 лет и в открытом диалоге обсудила градостроительный документ с жителями 20 сел, поселков и хуторов.

Больше всего жителей муниципалитета беспокоит изменение функциональных зон в проекте генплана, обременения, изменение кадастровой стоимости земельных участков. Специалисты подробно объяснили горожанам суть предлагаемых изменений.