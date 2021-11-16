В Геленджике начались итоговые слушания по проекту нового генплана

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Геленджика
    © Фото пресс-службы администрации Геленджика

16 ноября в Геленджике стартовали итоговые слушания по генплану города-курорта на ближайшие 20 лет

Утром 16 ноября в Геленджике стартовали итоговые слушания по проекту нового генплана города. Слушания проводят во Дворце культуры и спорта, но мэр города Алексей Богодистов начал обсуждение еще на улице — он час беседовал с людьми, которые не поместились в зал, на площади перед дворцом.

Первые слушания состоялись 25 октября в Кабардинке, после чего такие же мероприятия прошли во всех населенных пунктах муниципалитета. Администрация предложила геленджичанам модель стратегического развития курорта на 20 лет и в открытом диалоге обсудила градостроительный документ с жителями 20 сел, поселков и хуторов.

Больше всего жителей муниципалитета беспокоит изменение функциональных зон в проекте генплана, обременения, изменение кадастровой стоимости земельных участков. Специалисты подробно объяснили горожанам суть предлагаемых изменений.

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Чтобы выразить свое мнение по поводу документа, нужно до 18:00 подать заявление в адрес управления архитектуры и градостроительства Геленджика. Специалисты принимают и рассматривают заявки синхронно с процедурой слушаний. Уже собрано более 6 тыс. заявлений, благодаря которым в проект внесли точечные коррективы.

В заключительных слушаниях участвуют главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков, заместитель руководителя краевого управления Росреестра Сергей Осипов, заместитель главы курорта Андрей Грачев, представитель разработчика — НИИ «ПГ» — Ирина Гришечкина, кандидат юридических наук Виктор Майборода, руководитель городского отдела Росреестра Дмитрий Ананько, главной архитектор Геленджика Екатерина Семенова, председатель городской думы Михаил Димитриев, главы сельских округов.

Алексей Богодистов Геленджик Строительство

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В Геленджике начались итоговые слушания по проекту нового генплана
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