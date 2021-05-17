13 мая мэр Анапы Василий Швец провел пресс-конференцию о курортном сезоне 2021 года

Встреча состоялась в новом пятизвездочном отеле Great Eight, который принял первых постояльцев 15 мая. Мэр отметил, что «чем больше в городе будет таких объектов, тем больше людей будут выбирать для отдыха Анапу, а не Турцию». Он заявил, что в сезоне-2021 фокус внимания будет на безопасности. В этом году к 300 уличным камерам видеонаблюдения добавят еще 500 нового поколения. Они могут распознавать лица из базы разыскиваемых преступников и реагировать на нештатные ситуации. Также власти курорта планируют установить порядка 3 тыс. камер, связанных в единую сеть. Первые из них появятся на центральном пляже уже в мае.

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Следить за безопасностью на побережье будут и полицейские: пять постов появятся на центральном пляже, пляжах Джемете, Витязево, Благовещенской и в районе «Жемчужины России». Совместно с технополисом «ЭРА» и РАН разработан проект квадрокоптера, который сможет определять тонущего в море человека и срочно доставлять ему спасательный круг. Дроны-спасатели начнут дежурить на анапских пляжах уже в этом сезоне.

«О проекте по продлению набережной: Анапе нужна хорошая протяженная набережная, как капитальная, так и некапитальная. Проект деревянной набережной — некапитальный. Это терренкур для прогулок и пробежек. На многих мировых курортах есть аналоги. А капитальную каменную набережную планируем довести до Ласточкиных гнезд, добавив к существующей 3,5–4 км», — рассказал Швец. В течение месяца в курортной зоне Анапы установят 15 новых бесплатных туалетных модулей, в том числе на средства курортного сбора. Также мэр сообщил о договоренности с арендаторами туалетов на пляжах, что они приведут их в соответствие современным требованиям. Мэр отметил, что в грядущем сезоне порядка 50 анапских пляжей примут гостей по новому стандарту от минкурортов Краснодарского края. «Одна из задач — получение анапскими пляжами международной награды «Голубой флаг». У нас есть для этого все условия: качество воды и песка, стандарты безопасности. Сейчас мы сдаем пляжи в аренду на пять лет. Тем, кто получит «Голубой флаг», автоматически продлим на десять лет. Это серьезный стимул для повышения качества услуг», — прокомментировал Швец.

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