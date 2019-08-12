«АДлер». Варламов поставил Адлер на последнее место в антирейтинге городов России

В своем блоге Варламов опубликовал обновленный топ и антитоп городов страны. Первая часть рейтинга посвящена городам, где он хотел бы жить (всего таких городов 40), вторая — городам, где блогер не хотел бы жить (их 29). На последнее место в рейтинге худших городов он поставил Адлер.

Каждому пункту рейтинга Варламов дал небольшое пояснение — что ему нравится или не нравится в городе. Напротив пункта 69 он просто написал: «АДлер».

В 2018 году блогер выпускал большой пост, посвященный этому месту, заявив, что он него «глаза болят».

«Формально Адлер — это один из районов города Сочи. Но по факту это отдельный город со своей архитектурой, традициями, образом жизни. Адлер — одно из худших мест в России. Яркий пример того, во что может превратиться хорошее место, если нет закона и порядка. Адлер вобрал в себя все пороки современной России — это олицетворение беспредела, бессовестного, варварского отношения к истории, разграбления природы, эгоизма, погони за сиюминутной выгодой. (...) Адлер с точки зрения архитектуры, градостроительства и урбанистики — абсолютное зло», — написал тогда Варламов.