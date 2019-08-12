«АДлер». Варламов поставил Адлер на последнее место в антирейтинге городов России
Блогер Илья Варламов опять назвал Адлер самым худшим городом России
В своем блоге Варламов опубликовал обновленный топ и антитоп городов страны. Первая часть рейтинга посвящена городам, где он хотел бы жить (всего таких городов 40), вторая — городам, где блогер не хотел бы жить (их 29). На последнее место в рейтинге худших городов он поставил Адлер.
Каждому пункту рейтинга Варламов дал небольшое пояснение — что ему нравится или не нравится в городе. Напротив пункта 69 он просто написал: «АДлер».
В 2018 году блогер выпускал большой пост, посвященный этому месту, заявив, что он него «глаза болят».
«Формально Адлер — это один из районов города Сочи. Но по факту это отдельный город со своей архитектурой, традициями, образом жизни. Адлер — одно из худших мест в России. Яркий пример того, во что может превратиться хорошее место, если нет закона и порядка. Адлер вобрал в себя все пороки современной России — это олицетворение беспредела, бессовестного, варварского отношения к истории, разграбления природы, эгоизма, погони за сиюминутной выгодой. (...) Адлер с точки зрения архитектуры, градостроительства и урбанистики — абсолютное зло», — написал тогда Варламов.
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Рейтинг лучших для жизни, по его мнению, городов возглавил Екатеринбург. Также в топ-3 вошли Казань и Севастополь. На Сочи — на 10-м месте, Новороссийск — на 24-м, Геленджик — на 27-м, Краснодар — на 29-м (среди плюсов в городе он отметил только парк и стадион «Краснодар»), Ялта — на 13-м, Грозный — на 18-м, Ростов-на-Дону — на 22-м (хотя год назад Варламов призвал ростовчан ненавидеть свой город и возмутился тому, как там уничтожают исторический центр), Пятигорск — на 38-м.
В антитопе среди южных городов, помимо Адлера, Магас, Симферополь, Черкесск, Алушта и Махачкала.
Как писали Юга.ру, Адлер, Махачкалу и Коктебель Варламов также включал в топ-10 самых жутких мест России.
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