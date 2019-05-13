«Улица Красная превращается в какой-то балаган». Юристов возмутила громкая реклама из магазинов на главной улице Краснодара

Об этом порталу Юга.ру 13 мая сообщил адвокат Алексей Аванесян. На своей странице в фейсбуке 10 мая он опубликовал две видеозаписи. На кадрах — магазин на улице Красной, из которого доносится громкая реклама.

«Я и мои коллеги считаем, что нужно собрать подписи, обратиться во все инстанции, начиная от Роспотребнадзора до администрации города. Нужно выяснить, не превышает ли допустимый шум. — сказал юрист. — Мы считаем, что улица Красная для жителей Краснодара — отдушина, чтобы прогуляться в тишине или послушать живую музыку, а не эту долбящую в уши рекламу. В конце концов, мы же не по рынку гуляем. Улица Красная превращается в какой-то балаган».

Аванесян отметил, что планирует в ближайшие дни подготовить правовую позицию и обратиться в необходимые органы. После того, как удастся получить данные от администрации, прокуратуры или Роспотребнадзора, юристы намерены действовать в рамках правового поля.