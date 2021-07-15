На Кубани у еще 229 человек подтвердился коронавирус. Больше всего заболевших в Анапе
В Краснодарском крае 15 июля обновились «рекордные» показатели по заболевшим и умершим от коронавируса
Федеральный оперштаб 15 июля сообщил, что по всей стране за сутки зарегистрировали еще 25 тыс. 293 заболевших коронавирусом. Умер 791 человек с подтвержденным диагнозом. Всего за время пандемии число инфицированных в России достигло 5 млн 882 тыс. 295 человек, из которых погибли 146 тыс. 69.
За сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 5 тыс. 237, в Московской области — 2 тыс. 444, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 954.
Читайте также:
На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Крым — 381, Ростовская область — 322, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 229, Дагестан — 198, Севастополь — 119, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 68, Ингушетия — 52, Северная Осетия — 52, Карачаево-Черкесия — 51.
В Краснодарском крае из 229 заболевших 149 женщин и 80 мужчин. Также коронавирус обнаружили у 21 ребенка.
В каких муниципалитетах выявили новые случаи COVID-19 и сколько:
- Анапа — 32;
- Динской район — 24;
- Краснодар — 22;
- Тимашевский район — 18;
- Кореновский и Белореченский — по 14;
- Сочи — 12;
- Выселковский и Тихорецкий — по 11;
- Геленджик — 10;
- Староминской район — 8;
- Новороссийск и Туапсинский район — по 7;
- Ленинградский — 6;
- Калининградский — 5;
- Красноармейский и Лабинский — по 4;
- Армавир, Ейский и Северский районы — по 3;
- Славянский, Темрюкский, Щербиновский, Новопокровский, Белоглинский районы — по 2;
- Брюховецкий — 1.
Всего к 15 июля на территории Краснодарского края зарегистрировали 55 тыс. 70 случаев COVID-19. Среди заболевших 3 тыс. 492 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 968,9.
По данным краевого минздрава, за время пандемии скончались 3 тыс. 755 человек с диагнозом коронавирус, еще 75 находятся на ИВЛ, а семеро — на ЭКМО. В стационарах лечатся 2 тыс. 277 пациентов, на дому — 2 тыс. 809.
Все материалы по теме: