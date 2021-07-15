На Кубани у еще 229 человек подтвердился коронавирус. Больше всего заболевших в Анапе

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае 15 июля обновились «рекордные» показатели по заболевшим и умершим от коронавируса

Федеральный оперштаб 15 июля сообщил, что по всей стране за сутки зарегистрировали еще 25 тыс. 293 заболевших коронавирусом. Умер 791 человек с подтвержденным диагнозом. Всего за время пандемии число инфицированных в России достигло 5 млн 882 тыс. 295 человек, из которых погибли 146 тыс. 69.

За сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 5 тыс. 237, в Московской области — 2 тыс. 444, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 954.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Крым — 381, Ростовская область — 322, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 229, Дагестан — 198, Севастополь — 119, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 68, Ингушетия — 52, Северная Осетия — 52, Карачаево-Черкесия — 51.

В Краснодарском крае из 229 заболевших 149 женщин и 80 мужчин. Также коронавирус обнаружили у 21 ребенка.

В каких муниципалитетах выявили новые случаи COVID-19 и сколько:

  • Анапа — 32;
  • Динской район — 24;
  • Краснодар — 22;
  • Тимашевский район — 18;
  • Кореновский и Белореченский — по 14;
  • Сочи — 12;
  • Выселковский и Тихорецкий — по 11;
  • Геленджик — 10;
  • Староминской район — 8;
  • Новороссийск и Туапсинский район — по 7;
  • Ленинградский — 6;
  • Калининградский — 5;
  • Красноармейский и Лабинский — по 4;
  • Армавир, Ейский и Северский районы — по 3;
  • Славянский, Темрюкский, Щербиновский, Новопокровский, Белоглинский районы — по 2;
  • Брюховецкий — 1.

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Всего к 15 июля на территории Краснодарского края зарегистрировали 55 тыс. 70 случаев COVID-19. Среди заболевших 3 тыс. 492 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 968,9.

По данным краевого минздрава, за время пандемии скончались 3 тыс. 755 человек с диагнозом коронавирус, еще 75 находятся на ИВЛ, а семеро — на ЭКМО. В стационарах лечатся 2 тыс. 277 пациентов, на дому — 2 тыс. 809. 

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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