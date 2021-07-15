На Кубани у еще 229 человек подтвердился коронавирус. Больше всего заболевших в Анапе

В Краснодарском крае 15 июля обновились «рекордные» показатели по заболевшим и умершим от коронавируса

Федеральный оперштаб 15 июля сообщил, что по всей стране за сутки зарегистрировали еще 25 тыс. 293 заболевших коронавирусом. Умер 791 человек с подтвержденным диагнозом. Всего за время пандемии число инфицированных в России достигло 5 млн 882 тыс. 295 человек, из которых погибли 146 тыс. 69.

За сутки больше всего заболевших выявили в Москве — 5 тыс. 237, в Московской области — 2 тыс. 444, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 954.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Крым — 381, Ростовская область — 322, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 229, Дагестан — 198, Севастополь — 119, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 68, Ингушетия — 52, Северная Осетия — 52, Карачаево-Черкесия — 51.

В Краснодарском крае из 229 заболевших 149 женщин и 80 мужчин. Также коронавирус обнаружили у 21 ребенка.

В каких муниципалитетах выявили новые случаи COVID-19 и сколько: Анапа — 32;

Динской район — 24;

Краснодар — 22;

Тимашевский район — 18;

Кореновский и Белореченский — по 14;

Сочи — 12;

Выселковский и Тихорецкий — по 11;

Геленджик — 10;

Староминской район — 8;

Новороссийск и Туапсинский район — по 7;

Ленинградский — 6;

Калининградский — 5;

Красноармейский и Лабинский — по 4;

Армавир, Ейский и Северский районы — по 3;

Славянский, Темрюкский, Щербиновский, Новопокровский, Белоглинский районы — по 2;

Брюховецкий — 1.

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