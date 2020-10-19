Мэр Анапы Швец заболел коронавирусом

Напомним, Василий Швец стал главой Анапы 1 октября, он сменил на посту Юрия Полякова, который руководил курортом почти три года. В середине октября в соцсетях появилась информация о том, что Швец заразился COVID-19. 19 октября глава Анапы подтвердил информацию «Анапскому Черноморью».

В этот же день портал Юга.ру обратился в пресс-службу администрации курорта. В мэрии подтвердили, что Швец заболел коронавирусом, и рассказали, что он находится в стабильном состоянии средней тяжести и дистанционно решает рабочие задачи.