Мэр Анапы Швец заболел коронавирусом
19 октября портал Юга.ру узнал о состоянии главы Анапы Василия Швеца, который заразился COVID-19
Напомним, Василий Швец стал главой Анапы 1 октября, он сменил на посту Юрия Полякова, который руководил курортом почти три года. В середине октября в соцсетях появилась информация о том, что Швец заразился COVID-19. 19 октября глава Анапы подтвердил информацию «Анапскому Черноморью».
В этот же день портал Юга.ру обратился в пресс-службу администрации курорта. В мэрии подтвердили, что Швец заболел коронавирусом, и рассказали, что он находится в стабильном состоянии средней тяжести и дистанционно решает рабочие задачи.
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По данным пресс-службы, сейчас в здании администрации усилен противоэпидемиологический режим. Проводится регулярная дезинфекция и проветривание помещений, работает масочный режим. Контакты сотрудников сведены к минимуму.
Отметим, это не первый политик в крае, заболевший COVID-19. 22 июля стало известно о заражении главы Мостовского района Сергея Ласунова. 25 июля инфекция подтвердилась у главы Красноармейского района Юрия Васина. 4 августа власти Горячего Ключа сообщили о смерти замглавы города Николая Батманова, который лечился от коронавируса в больнице. 31 августа о заражении рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов. А накануне, 18 октября, стало известно, что умер бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт, который тоже болел коронавирусом. Осенью 2019 года он возглавил администрацию Ялты.
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