В Краснодаре утвердили новые схемы движения городского транспорта. Над ними работали местный урбанист и художник

Краснодарский край

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20 июля в мэрии Краснодара показали новые схемы, которые появятся на остановках и в общественном транспорте

Про обновление постеров с картой маршрутов городского транспорта администрация Краснодара сообщила в марте этого года. Над новыми схемами работал урбанист и автор проекта «Городские истины», дизайнер Мирослав Гриценко вместе со специалистами КТТУ. Пиктограммы знаковых городских объектов нарисовал краснодарский художник Алексей Рыженко.

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20 июля в мэрии объявили, что новые графические схемы утвердили. Существующие схемы заменят на новые по мере износа. Также их разместят в новом транспорте и на остановках.

Новые схемы нанесены на условную карту города, чтобы жители и гости Краснодара могли соотнести движение транспорта с районами города и достопримечательностями. Каждому маршруту присвоен собственный цвет. Схемы разработали с учетом пожеланий пассажиров, сообщили в пресс-службе.

Ознакомиться со схемами в полном размере можно на сайте мэрии Краснодара.

20 июля Юга.ру пообщались с урбанистом Мирославом Гриценко и художником Алексеем Рыженко и спросили про работу над проектом.

Гриценко рассказал, что в 2019 году он вдохновился новостью про обновление трамвайного парка Краснодара и решил создать новую схему трамвайного движения.

«После изучения всех трамвайных систем России я выработал критерии для будущей схемы. 29 февраля 2020 года я представил современную версию схемы в своем паблике в инстаграме. Схему заметила главный архитектор города Наталья Машталир. Далее я презентовал схему в департаменте транспорта, а затем мы более года дорабатывали ее совместно со специалистами КТТУ, чтобы сделать качественный продукт», — прокомментировал урбанист.

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Художник Алексей Рыженко сообщил, что к работе над схемами его привлек Гриценко. 

«Это его идея от начала до конца. Я просто помог на определенном этапе работы», — отметил Рыженко. 

Художнику предложили схематично нарисовать знаковые сооружения Краснодара в виде пиктограмм. Рыженко отметил, что работа над схемами была интересной и он в дальнейшем готов рассмотреть подобные проекты. 

Краснодар КТТУ Общественные инициативы Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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