В Краснодаре хотели заменить светящиеся круги на улице Красной и даже провели конкурс. Какой проект победил и что с ним сейчас?

Победитель конкурса на новую иллюминацию улицы Красной рассказал журналистам, как его работа может преобразить центр Краснодара и почему городские власти отложили реализацию проекта

Напомним, в феврале 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил заменить светящиеся круги на улице Красной, которые висели там с 2009 года. После этого старую подсветку сняли, а главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на новый дизайн иллюминации. В начале июня началось голосование за лучший проект. Однако конкурс продлили, потому что худсовету не понравились присланные экскизы. В итоге, городские власти решили пока не менять иллюминацию, объяснив это нехваткой денег. Вместо этого на улице начали ремонтировать старую подсветку.

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В мае 2021 года портал 93.ru нашел победителя конкурса. Им оказался арт-директор дизайнерского агентства «Филдс» Олег Сафронов. Он рассказал, что состоит в городском худсовете и сначала участвовал в конкурсе в качестве члена жюри. По его словам, большинство эскизов были технически нереализуемыми. Тогда дизайнер ушел из состава жюри, пригласил к работе специалистов и краснодарского историка и придумал собственный проект иллюминации.

Центральной частью концепции Сафронова стали гобо-проекторы, которые должны проецировать на здания утерянные фрагменты архитектуры. Также дизайнер предложил установить таблички с QR-кодами, которые переводили бы туристов в приложение с информацией об объектах в центре города.

По мнению специалиста, проект недорогой и прост в эксплуатации, один гобо-проектор обошелся бы в 200–300 тыс. рублей. Кроме того, в устройство можно поместить различные слайды, чтобы менять, например, повседневную иллюминацию на праздничную и приуроченную к разным датам.

Сафронов отметил, что в его проекте нет металлических перетяжек наподобие тех, что сейчас висят на Красной. По его мнению, это «странный неуютный карнавал».

«Перетяжки — это тирания. Мы идем по Красной и не можем видеть ничего, кроме этих перетяжек, потому что они перетягивают на себя внимание. И ничего не остается, кроме как на них смотреть или изо всех сил пытаться не замечать», — заявил дизайнер. На вопрос журналиста, почему на Красной не стали менять подсветку после подведения итогов конкурса, Сафронов предположил, что городские власти сейчас заняты другими проектами. «Понимаете, было ни да ни нет. Я думаю, они заняты другими делами, у них же «7 улиц» и проект проработки исторического квартала. [...] Я уверен, что те люди, которые работают сейчас, настроены что-то делать, но просто рук не хватает. Но, возможно, когда-то доберутся до подсветки», — выразил надежду дизайнер.

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