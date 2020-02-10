В Краснодаре решили заменить светящиеся круги на улице Красной

В 2009 году на главной улице города смонтировали иллюминацию. На участке Красной от Советской до Длинной находятся 52 перетяжки, на каждой из них по семь кругов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на городской планерке 10 февраля сообщил, что 140 кругов из 364 требуют капитального ремонта, так как «ежедневно выходят из строя». По его словам, если начать капремонт подсветки прямо сейчас, то вернуть иллюминацию на улицу получится только в июне — поскольку работа по демонтажу и новому поднятию займет много времени.

«Мы прорабатываем данный вопрос совместно с главным архитектором города Натальей Машталир. Есть предложение для того, чтобы ускорить процесс — демонтировать иллюминацию в течение пяти дней и заново к маю сделать, повесить и показать новую световую иллюминацию», — рассказал он.

Мэр города Евгений Первышов предложил провести конкурс, так как за 11 лет эксплуатации «технологии шагнули далеко вперед». Он добавил, что можно найти предложения, которые позволят заменить иллюминацию с учетом возможностей городского бюджета. По его словам, подсветка может появиться также на улице Красноармейской и на старом «Арбате» — на улице Чапаева между Красной и Красноармейской.

Кроме того, мэр предложил заменить фонари на Красной и, «соответственно, рассмотреть возможность ликвидации подвесов воздушных линий». В пресс-службе городской администрации отметили, что постараются «к майским праздникам Красную полностью переустроить и выполнить все работы, связанные с заменой тех гирлянд».

Напомним, в январе 2020 года Евгений Первышов поделился планами сделать улицу Красноармейскую пешеходной в выходные дни. Краснодарский урбанист Мирослав Валькович провел собственное исследование и рассказал о перспективах такой идеи.