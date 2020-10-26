Первышов рассказал, как власти Краснодара собираются решать проблему переполненной людьми улицы Красной

26 октября на планерке в администрации Краснодара обсудили развитие пешеходных маршрутов в центре города

Во время совещания глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что хорошая погода мотивирует людей гулять по улице Красной. А это, в свою очередь, позволяет ей развиваться: «Мы видим, как она преобразилась за несколько лет. Красная стала интересной. Все объекты, фасады и имущественный комплекс собственники приводят в порядок, каждый старается преобразить свой объект». Но гуляющие уже не помещаются на главной улице города, считает мэр:

«Места уже не хватает и есть запрос от жителей города. Я считаю, что нам нужно продолжить работу по созданию такого большого квартала, прилегающего к улице Красной — это улицы Красноармейская и Рашпилевская. Нужно проработать возможность ограничить их не полностью, а в границах улиц Карасунской и Длинной». Первышов добавил, что необходимо продумать пешие маршруты, провести работу с собственниками помещений, заранее поработать меры безопасности. Также остается вопрос, как владельцам «помещений и объектов недвижимости» пользоваться дорогой в том случае, если ее сделают пешеходной. «Нужно установить какое-то время — с 6:00 до 12:00, когда у нас эти улицы будут второстепенно открываться. Вообще, продумать этот механизм», — предложил мэр. По его словам, проработку проекта завершат не раньше апреля 2021 года.