В Краснодаре начали снимать светящиеся круги на Красной

Краснодарский край

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Специалисты 25 февраля приступили к ремонту декоративного освещения в центре Краснодара

Иллюминацию на улице Красной смонтировали в 2009 году. На участке между Советской и Длинной находятся 52 перетяжки, на каждой из них по семь кругов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на городской планерке 10 февраля сообщил, что 140 кругов из 364 требуют капитального ремонта. Решено было менять неработающие светодиодные точки поэтапно — чтобы не оставлять главную улицу города без декоративного освещения.

25 февраля специалисты сняли 30 неработающих шаров, их должны отремонтировать в течение двух недель.

«Основной массив работ — это 110 светодиодных точек — подрядчик обновит в апреле. Чтобы уже к майским праздникам декоративное освещение по Красной было полностью приведено в порядок», — рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Ремонт декоративного освещения выполнит компания «Светосервис-Кубань».

Буряк добавил, что параллельно прорабатывается возможность монтажа декоративной иллюминации на участке Красноармейской и на части Чапаева, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в январе 2020 года Евгений Первышов поделился планами сделать улицу Красноармейскую пешеходной в выходные дни. Краснодарский урбанист Мирослав Валькович провел собственное исследование и рассказал о перспективах такой идеи.

Благоустройство Краснодар

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