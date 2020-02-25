В Краснодаре начали снимать светящиеся круги на Красной

Иллюминацию на улице Красной смонтировали в 2009 году. На участке между Советской и Длинной находятся 52 перетяжки, на каждой из них по семь кругов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на городской планерке 10 февраля сообщил, что 140 кругов из 364 требуют капитального ремонта. Решено было менять неработающие светодиодные точки поэтапно — чтобы не оставлять главную улицу города без декоративного освещения.