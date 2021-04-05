Главный архитектор Краснодара показала проект исторического квартала в центре города. Фото и видео

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 5 апреля презентовала концепцию развития исторического квартала в центре города

Напомним, в феврале прошлого года власти Краснодара сообщили, что хотят сделать в границах улиц Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной исторический квартал. В октябре глава города Евгений Первышов поручил ускорить разработку проекта.

5 апреля главный архитектор Краснодара Наталья Машталир на совещании в мэрии показала, каким планируют сделать исторический квартал. Она уточнила, что проект интегрирован в концепцию развития исторического центра города и соединен с проектом «7 улиц», с проектом нового здания Кубанского казачьего хора и исторического музея на месте первой городской больницы.

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«Когда мы [...] создавали данную концепцию, ориентировались на то, что эта территория не должна быть искусственной, что она не должна быть машиной времени в прошлое. Территория должна дышать и с помощью комфортной городской среды давать людям возможность погружаться в историю города», — рассказала Машталир.

На территории исторического квартала собираются разместить открытую сцену-ракушку, лекторий, летнее кафе. Кроме того, в проект интегрируют сохранившуюся на территории Краснодара брусчатку, бордюры, ковань, водонапорные колонки, установят праксиноскоп (прибор для демонстрации движущихся рисунков) и другие элементы. Городскую ярмарку, которая будет проходить здесь по выходным, Машталир предложила оформить в виде телег и других исторических элементов. А объекты общепита разместить вдоль капитальных стен — установить там инсталляции с оконными ставнями и крылечками.

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Для гостей и жителей города собираются проводить по кварталу аудиоэкскурсии по QR-коду. Что касается растительности, то на территории хотят делать островки с существующими деревьями и высаживать активную растительность. А для ночного освещения чиновница предложила создать ажурную металлическую конструкцию и разместить на ней лампочки.

Евгений Первышов уточнил, когда будет возможно начать реализацию проекта. Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов рассказал, что все земельные участки (около 6,5 тыс. кв. метров) уже находятся в муниципальной собственности. Как только будет утверждена концепция квартала, власти приступят к формированию земельного участка.

Первышов поручил начать проектирование и подготовить проектно-сметную документацию. «Я думаю, это будет украшение центральной части города. Мы его реализуем и сделаем. Сейчас нужен проект, который в дальнейшем профинансируем, и выполним все вышеперечисленные работы», — подытожил мэр Краснодара.