В Краснодаре объявили голосование за лучший проект иллюминации улицы Красной

В Краснодаре 2 июня опубликовали проекты по иллюминации улицы Красной, жители могут проголосовать за работы понравившегося автора

Напомним, светящиеся круги на улице Красной появились в 2009 году. На участке между Советской и Длинной установили 52 перетяжки, на каждой из которых было по семь кругов. В начале февраля этого года выяснилось, что треть кругов требуют капремонта. Поэтому мэр Краснодара Евгений Первышов предложил провести конкурс и повесить новые гирлянды, а также сделать световую подвеску на других центральных улицах. В конце февраля старые круги начали поэтапно снимать и отправлять на ремонт.

10 марта главный архитектор Краснодара Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации улицы Красной. К проектам предъявлялись следующие требования: иллюминация должна подчеркивать сложившуюся застройку, не перетягивать на себя внимание, не копировать существующую где-то иллюминацию или ее элементы, также подходить под любое время года и не быть тематической.

В неофициальном инстаграм-аккаунте отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара 2 июня опубликовали работы участников конкурса и объявили, что горожане могут проголосовать за понравившегося автора. Каждому участнику присвоили порядковый номер от 1 до 13, некоторые из них прислали на конкурс несколько работ. Однако проголосовать можно не за конкретную работу, а только за автора.

«Надеемся, уже на следующей неделе мы сможем собрать профессиональный худсовет по выбору лучшего предложения по иллюминации улицы Красной», — добавили в департаменте.

Портал Юга.ру публикует некоторые конкурсные работы. Все варианты иллюминации, а их 37, можно посмотреть в аккаунте департамента, а также на странице голосования.