В центре Краснодара начался ремонт улицы Карасунской

В Краснодаре в середине апреля начался капремонт на улице Карасунской

До конца весны на Карасунской планируют выполнить следующие виды работ:

В середине апреля стартовали работы на улице Карасунской, ее отремонтируют на отрезке длиной 2,5 км — от Железнодорожной до Чкалова. Подрядчиком выступило «Северское ДРСУ».

Напомним, в план проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год попали 62 улицы Краснодара. Сейчас работы идут на 46 участках.

17 апреля в мэрии Краснодара рассказали, что сейчас рабочие устанавливают новые бордюры на участке от Седина до Кирова. На тротуарах по обеим сторонам улицы там заменят асфальт на плитку.

Все работы планируют завершить до 31 мая, уточнили в пресс-службе городской администрации.