В центре Краснодара начался ремонт улицы Карасунской
В Краснодаре в середине апреля начался капремонт на улице Карасунской
Напомним, в план проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год попали 62 улицы Краснодара. Сейчас работы идут на 46 участках.
В середине апреля стартовали работы на улице Карасунской, ее отремонтируют на отрезке длиной 2,5 км — от Железнодорожной до Чкалова. Подрядчиком выступило «Северское ДРСУ».
До конца весны на Карасунской планируют выполнить следующие виды работ:
- заменят асфальтобетонное покрытие дороги;
- отремонтируют тротуары;
- обновят бордюры;
- установят пандусы;
- нанесут дорожную разметку;
- поставят дорожные знаки.
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17 апреля в мэрии Краснодара рассказали, что сейчас рабочие устанавливают новые бордюры на участке от Седина до Кирова. На тротуарах по обеим сторонам улицы там заменят асфальт на плитку.
Все работы планируют завершить до 31 мая, уточнили в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что в феврале на улице Карасунской между Коммунаров и Красноармейской отодвинули забор, который десять лет ограждал недострой.
Ранее Юга.ру писали, что с февраля в краевом центре начался ремонт улиц Ставропольской, Российской, Селезнёва, Черкасской, Трубилина, Брянской, 40-летия Победы и других. На некоторых участках ремонт продлится до конца года.
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