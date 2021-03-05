В Краснодаре начался ремонт улицы Российской

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 марта стартовал ремонт дороги на улице Российской, работы продлятся до лета

Напомним, в 2021 году в Краснодаре собираются отремонтировать 11 улиц, в том числе участок улицы Российской протяженностью 5,3 км — от Солнечной до Пригородной.

Ремонт проезжей части и тротуаров стартовал там 5 марта. Сейчас дорожники начали менять бордюры и снимать старый слой асфальта. Работы выполняет компания-подрядчик «Дортранссервис», завершить их планируют к лету.

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На этом участке планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать подходы к пешеходным переходам, при необходимости заменить бордюры, остановочные павильоны, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Утром мэр Краснодара Евгений Первышов проверил, как идут работы.

«Раньше это была окраина города, а сегодня улица Российская — одна из магистральных. И она требует ремонта. Этот участок не самый простой в части подтоплений», — написал глава города в своем телеграм-канале.

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Первышов рассказал, что в границах улиц Пригородной и Ягодина планируется строительство канализационно-насосной станции — проект уже прошел госэкспертизу. Мэр пообещал, что после окончания ремонта дороги от Ягодина до Солнечной, подтоплений больше не будет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, до 31 мая в этом районе планируют отремонтировать еще пять улиц:

  • переулок Ленинский — от улицы Российской до 1-го Мая;
  • переулок Топольковый — от улицы Российской до 1-го Мая;
  • улица Черкасская — от Российской до Восточно-Кругликовской;
  • улица Беговая — от Российской до 16-го Полевого участка;
  • улица Петра Метальникова — от Российской до Ростовского шоссе.

Отметим, что согласно сервису «Яндекс.Пробки», утром наиболее загруженными магистралями стали: улица Дзержинского (9 баллов, на два балла выше обычного), улица Российская (9 баллов, на 2 балла выше обычного) и Ростовское шоссе (8 баллов). Там движение было затруднено в сторону центра города.

При этом самой крупной пробкой с утра стал 6-километровый затор на Российской от Ленинского переулка до улицы Весенней. Автомобилисты потеряли 2 часа 20 минут.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Пробки Ремонт дорог

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