В Краснодаре начался ремонт улицы Российской

В Краснодаре 5 марта стартовал ремонт дороги на улице Российской, работы продлятся до лета

Напомним, в 2021 году в Краснодаре собираются отремонтировать 11 улиц, в том числе участок улицы Российской протяженностью 5,3 км — от Солнечной до Пригородной.

Ремонт проезжей части и тротуаров стартовал там 5 марта. Сейчас дорожники начали менять бордюры и снимать старый слой асфальта. Работы выполняет компания-подрядчик «Дортранссервис», завершить их планируют к лету.

На этом участке планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать подходы к пешеходным переходам, при необходимости заменить бордюры, остановочные павильоны, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Утром мэр Краснодара Евгений Первышов проверил, как идут работы. «Раньше это была окраина города, а сегодня улица Российская — одна из магистральных. И она требует ремонта. Этот участок не самый простой в части подтоплений», — написал глава города в своем телеграм-канале.

Первышов рассказал, что в границах улиц Пригородной и Ягодина планируется строительство канализационно-насосной станции — проект уже прошел госэкспертизу. Мэр пообещал, что после окончания ремонта дороги от Ягодина до Солнечной, подтоплений больше не будет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, до 31 мая в этом районе планируют отремонтировать еще пять улиц: переулок Ленинский — от улицы Российской до 1-го Мая;

переулок Топольковый — от улицы Российской до 1-го Мая;

улица Черкасская — от Российской до Восточно-Кругликовской;

улица Беговая — от Российской до 16-го Полевого участка;

улица Петра Метальникова — от Российской до Ростовского шоссе.