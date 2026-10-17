Как не воспитать серийного убийцу. В Краснодаре с лекцией выступит «Фауст 21 века»

В Краснодаре психотерапевт Василий Бейнарович объяснит, как ошибки воспитания могут повлиять на развитие личности ребенка (18+)

На лекции можно будет проследить весь путь развития — от рождения до совершеннолетия — и разобраться, на каких этапах закладываются основы здоровой психики, а где начинают формироваться опасные отклонения.

В Краснодаре 10 декабря состоится лекция Василия Бейнаровича «Как не воспитать серийного убийцу». Мероприятие адресовано родителям, которые хотят понимать, как формируется личность ребенка и где те или иные ошибки воспитания могут привести к необратимым последствиям.

Бейнарович расскажет о влиянии генетики, эпигенетики и нейробиологии на формирование личности, о роли семейных отношений, стиля воспитания и родительских травм, о социальной среде — школе, друзьях, интернете — и ее воздействии на психику. Отдельно он перечислит ранние маркеры антисоциального поведения и психопатии и научит, как правильно объяснять ребенку опасности окружающего мира, не травмируя его психику. Слушатели узнают, когда и к каким специалистам необходимо обращаться.

Также Бейнарович разберет реальные случаи из практики: что пошло не так и как это можно было предотвратить.

Лекция пройдет 10 декабря в гостинице Forum Plaza. Подробности можно уточнить у организаторов.

Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт. Его проект Faust21century посвящен исследованию девиантов. Бейнарович рассказывает о психологии серийных убийц и разбирает криминальные истории. Ролики порой включают реальные кадры с допросов. Также Бейнарович ведет подкаст «Дела», в котором вместе с известными людьми разбирает биографию и психологию известных маньяков.

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