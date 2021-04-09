В Краснодаре начался ремонт улицы Трубилина

Краснодарский край

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В Краснодаре рабочие бригады в начале апреля приступили к ремонту улицы Трубилина, который продлится до середины мая

Напомним, в 2021 году в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» починят 62 участка улиц. В их число попал отрезок улицы имени Академика Трубилина от Минской до Красных Партизан, в начале апреля там стартовали ремонтные работы.

В районе школы № 45 начали обновлять бордюры и менять асфальт на плитку. Глава Краснодара Евгений Первышов 8 апреля проверил ход работ. Он заметил, что спуск к школе не приспособлен для людей с ограниченными возможностями, и поручил оборудовать пандусами вход на территорию учебного учреждения.

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Ремонт участка улицы Трубилина длиной 1,9 км планируют завершить к середине мая. За это время там обновят дорожное покрытие, отремонтируют тротуар, заменят четыре остановки, смонтируют пандусы и поставят новый светофор на пересечении с улицей Калинина.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что в этом году проведут ремонт на двух соседних с Трубилина улицах: 1-я Линия от Калинина до Красных Партизан и 2-я Линия от Толбухина до Красных Партизан.

Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт на 27 улицах. Так, например, на Российской до лета обновят участок длиной 5,3 км, а в районе улиц Селезнёва и Лизы Чайкиной к маю сделают тротуары и велодорожку. Полный список улиц, которые починят в 2021 году, опубликован на сайте городской администрации.

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Инвалиды Краснодар Ремонт дорог

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