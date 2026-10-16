«Художественный шведский стол». Искусствовед рассказала, что не так со скульптурой «Хронос» в парке «Краснодар»
Искусствовед поделилась мнением о новой скульптуре в парке «Краснодар» и рассказала, почему она не должна там стоять
13 октября искусствовед и куратор Альвина Саркисова в своем телеграм-канале рассказала, что думает насчет новой скульптуры «Хронос» в парке «Краснодар».
Напомним, арт-объект установили в конце сентября напротив стадиона «Краснодар». Скульптура выглядит как гигантский круг с металлическими прутьями и отсылает к греческой мифологии.
Саркисова рассказала, что парку «Краснодар» необходимо нанять куратора по искусству и что «Хронос» выбивается из общего ландшафта парка.
Антенны инопланетян или фонтан будущего:
«Вот этот «Хронос», через который видно парк, — это не то отверстие, через которое должен быть виден парк. Причем в Японском саду все замечательно — там открыли новый зал музея по современному искусству, новые скульптуры», — написала Саркисова.
По ее словам, «Хронос» «слишком громко говорит и кричит на гостей» — выглядит как черная масса переплетенного металла на фоне светлых фасадов парка.
Саркисова напомнила, что парк — не выставочный зал, а скульптуры в нем должны объединяться общей идеей, даже если они выполнены в разном стиле. В пример она привела арт-объекты «Перевернутая капля» и «Искусственная среда», которые, по ее словам, обладают одним «языком пространства».
«Проблема начинается, когда разнообразие превращается в принцип «давайте все лучшее сразу». Хорошие работы вместе не обязательно создают хорошее пространство, иногда получается художественный шведский стол», — отметила Саркисова.
Она добавила, что пространство превращается в «девушку из глубинки, приехавшую в город и нацепившую все лучшее сразу, только стало хуже». Саркисова поделилась переживаниями о том, что первая очередь парка, которую уже перестраивают, может лишиться «своего шарма».
Как писали Юга.ру, в октябре в парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней.