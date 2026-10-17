В Краснодаре посмотрят и обсудят «Верность» по мотивам романа XVII века
В Краснодаре 24 октября покажут драму 2000 года польского режиссера Анджея Жулавского (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 24 октября показ фильма «Верность». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.
Драму в 2000 году снял польский постановщик Анджей Жулавский. Это очень свободная экранизация романа XVII века «Принцесса Клевская» Мари Мадлен де Лафайет. Постановщик переносит действие в современный Париж.
Ритуал перевоплощения:
В центре истории — фотограф Клелия. Она устраивается на работу в скандальный таблоид. Там она знакомится с интеллигентным редактором Клевом, который влюбляется в нее и делает предложение. Клелия не испытывает к нему любви, однако соглашается на брак.
Накануне свадьбы она встречает Немо — молодого папарацци. Между ними мгновенно вспыхивает взаимное влечение.
«Верность» — последняя совместная работа Анджея Жулавского и актрисы Софи Марсо, которые на тот момент были супругами. Фильм исследует не столько сам факт измены, сколько природу преданности.
Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Показ состоится 24 октября. С собой разрешено приносить еду и безалкогольные напитки. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, вышел трейлер новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» с Дэниэлом Крэйгом в роли волшебника.