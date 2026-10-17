В Краснодаре посмотрят и обсудят «Верность» по мотивам романа XVII века

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Верность», реж. Анджей Жулавский © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера к фильму «Верность», реж. Анджей Жулавский © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru

В Краснодаре 24 октября покажут драму 2000 года польского режиссера Анджея Жулавского (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 24 октября показ фильма «Верность». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

Драму в 2000 году снял польский постановщик Анджей Жулавский. Это очень свободная экранизация романа XVII века «Принцесса Клевская» Мари Мадлен де Лафайет. Постановщик переносит действие в современный Париж.

Ритуал перевоплощения:

В центре истории — фотограф Клелия. Она устраивается на работу в скандальный таблоид. Там она знакомится с интеллигентным редактором Клевом, который влюбляется в нее и делает предложение. Клелия не испытывает к нему любви, однако соглашается на брак.

Накануне свадьбы она встречает Немо — молодого папарацци. Между ними мгновенно вспыхивает взаимное влечение.

«Верность» — последняя совместная работа Анджея Жулавского и актрисы Софи Марсо, которые на тот момент были супругами. Фильм исследует не столько сам факт измены, сколько природу преданности.

Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Показ состоится 24 октября. С собой разрешено приносить еду и безалкогольные напитки. Подробности можно уточнить у организаторов.

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