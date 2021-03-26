Улицу Черкасскую в Краснодаре перекроют на 5 месяцев

Ранее Юга.ру писали, что 15 марта на улице Черкасской начались подготовительные работы. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планируют расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. 26 марта в пресс-службе мэрии более подробно рассказали о реконструкции улицы.

«Наступает очень сложный период для жителей Восточно-Кругликовского микрорайона. Срок реконструкции Черкасской длительный — восемь месяцев, потому что здесь требуется перенос инженерных коммуникаций, для этого необходимо полное перекрытие дороги. Пообщался на месте с начальником ГАИ города Ильей Молодцовым и попросил серьезно поработать над разработкой схем для оптимизации движения», — сказал мэр Евгений Первышов.