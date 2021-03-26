Улицу Черкасскую в Краснодаре перекроют на 5 месяцев

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в начале апреля начнется расширение улицы Черкасской

Ранее Юга.ру писали, что 15 марта на улице Черкасской начались подготовительные работы. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планируют расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. 26 марта в пресс-службе мэрии более подробно рассказали о реконструкции улицы.

«Наступает очень сложный период для жителей Восточно-Кругликовского микрорайона. Срок реконструкции Черкасской длительный — восемь месяцев, потому что здесь требуется перенос инженерных коммуникаций, для этого необходимо полное перекрытие дороги. Пообщался на месте с начальником ГАИ города Ильей Молодцовым и попросил серьезно поработать над разработкой схем для оптимизации движения», — сказал мэр Евгений Первышов.

Читайте также:

Движение на этом участке полностью закроют с 3 апреля по 3 августа. Все работы планируют завершить в ноябре 2021 года. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства порекомендовали водителям использовать альтернативные дороги: на Яцкова, Посадского, 40-летия Победы и другие прилегающие улицы, а также заранее планировать маршруты и время выезда.

При этом глава города в своем телеграм-канале уточнил, что в течение этого месяца начнется также ремонт на улице 40-летия Победы. Ее планируют расширить до четырех полос. Улицу Домбайскую хотят отремонтировать уже в следующем году, как только «для этого установится подходящая погода».

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Новости

На майские праздники власти Кубани ждут полмиллиона туристов
ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани
В Краснодаре осудили организатора и заказчика по делу о тройном убийстве 15-летней давности в Дагомысе
В Краснодаре в лобовом ДТП столкнулись два таксиста Uber, пострадал пассажир
В Краснодаре 7 маршруток изменят схему движения из-за ремонта на улице Черкасской
В Краснодаре поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Сегодня, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале