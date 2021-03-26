Улицу Черкасскую в Краснодаре перекроют на 5 месяцев
В Краснодаре в начале апреля начнется расширение улицы Черкасской
Ранее Юга.ру писали, что 15 марта на улице Черкасской начались подготовительные работы. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планируют расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. 26 марта в пресс-службе мэрии более подробно рассказали о реконструкции улицы.
«Наступает очень сложный период для жителей Восточно-Кругликовского микрорайона. Срок реконструкции Черкасской длительный — восемь месяцев, потому что здесь требуется перенос инженерных коммуникаций, для этого необходимо полное перекрытие дороги. Пообщался на месте с начальником ГАИ города Ильей Молодцовым и попросил серьезно поработать над разработкой схем для оптимизации движения», — сказал мэр Евгений Первышов.
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Движение на этом участке полностью закроют с 3 апреля по 3 августа. Все работы планируют завершить в ноябре 2021 года. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства порекомендовали водителям использовать альтернативные дороги: на Яцкова, Посадского, 40-летия Победы и другие прилегающие улицы, а также заранее планировать маршруты и время выезда.
При этом глава города в своем телеграм-канале уточнил, что в течение этого месяца начнется также ремонт на улице 40-летия Победы. Ее планируют расширить до четырех полос. Улицу Домбайскую хотят отремонтировать уже в следующем году, как только «для этого установится подходящая погода».