В Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку

Образовательный проект «Зарядка» сообщил Юга.ру, что завершает работу. 26 октября состоится финальная лекция-тренинг «Искусство завершать: почему важно не только достигать, но и ставить точку».

Ее проведет психолог Оля Килина. Она расскажет, почему мы часто обесцениваем собственные достижения и что происходит, когда мы не умеем вовремя поставить точку. Слушатели разберутся, как устроен цикл любого процесса, и научатся экологично завершать важные этапы жизни.