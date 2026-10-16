В Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку

Краснодарский край

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  • 8-летие «Зарядки» 20 июля 2026 года © Фотограф Александра Кольба
    8-летие «Зарядки» 20 июля 2026 года © Фотограф Александра Кольба

Краснодарский проект «Зарядка» прощается с аудиторией (12+)

Образовательный проект «Зарядка» сообщил Юга.ру, что завершает работу. 26 октября состоится финальная лекция-тренинг «Искусство завершать: почему важно не только достигать, но и ставить точку».

Ее проведет психолог Оля Килина. Она расскажет, почему мы часто обесцениваем собственные достижения и что происходит, когда мы не умеем вовремя поставить точку. Слушатели разберутся, как устроен цикл любого процесса, и научатся экологично завершать важные этапы жизни.

Новинки, бестселлеры и лекции:

Проект «Зарядка» основали Лена Тиминова и Мария Старченко. Он просуществовал восемь лет. За это время девушки провели 360 встреч для взрослых и детей — на самые разные темы и с разными спикерами.

Участникам рассказывали о тревоге, стрессе, поддержке, фондовом рынке, гедонизме, отложенном материнстве, судьбах русских классиков, депрессии, путешествиях, расстройствах личности и многом другом.

  • Команда «Зарядки» Лена Тиминова, Александра Кольба, Мария Старченко и Ангелина Антонова (слева направо) © Фото Ланы Эннс
    Команда «Зарядки» Лена Тиминова, Александра Кольба, Мария Старченко и Ангелина Антонова (слева направо) © Фото Ланы Эннс

«Восемь лет «Зарядки» — это целая история. И нам хочется завершить ее не просто словами «до свидания», а встречей, которая поможет каждому поставить свои точки и почувствовать ценность пройденного пути. Давайте завершим эту историю вместе, с теплом, благодарностью и, конечно, зарядом на все новое, что ждет впереди», — заявили организаторы.

Финальная встреча состоится 26 октября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 октября пройдет лекция о творчестве Ивана Шишкина.

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В Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку
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