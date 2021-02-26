В Краснодаре ночью начнут чинить ямы улице Ставропольской

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 27 февраля начнут ямочный ремонт улицы Ставропольской

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков объяснил, что после температурных качелей, заморозков и большого количества снега, на некоторых улицах нужно делать ямочный ремонт. Сейчас специалисты ищут эти участки, чтобы начать работы.

Так, в ночь на 27 февраля начнется ремонт на улице Ставропольской, а в марте — на улицах Уральской и Северной. Все работы будут проводить по ночам, чтобы не мешать движению машин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в 2021 году планируют привести в порядок 220 участков дорог. Кроме того, с начала года ямочный ремонт уже сделали на 28 дорогах общей площадью 4,8 тыс. кв. метров (0,0048 кв. км).

Напомним, на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства действует специальный раздел о ходе ямочного ремонта дорог в Краснодаре. Участки, где уже выполнили ямочный ремонт, нанесли на интерактивную карту.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Новости

В Сочи пенсионерку оштрафовали за участие в митинге в поддержку хабаровчан
В Краснодаре ночью начнут чинить ямы улице Ставропольской
На Кубани в очередной раз продлили режим повышенной готовности
Глава департамента внутренней политики Краснодара покинула свой пост спустя 2 месяца после назначения
Краснодарский краевой суд отменил приговор адвокату Беньяшу
Через месяц трамваи на улице Московской в Краснодаре начнут ходить как раньше

Лента новостей

Гуляем по Краснодару
Сегодня, 07:15
Гуляем по Краснодару
11 лучших мест для фотосессий в парке Сергея Галицкого
Делать прививку от коронавируса или нет?
Вчера, 12:30 Партнерский
Делать прививку от коронавируса или нет?
Просто сдайте анализы
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
24 февраля, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом

Реклама на портале