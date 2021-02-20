В центре Краснодара убрали бетонный забор, который стоял 10 лет

Краснодарский край

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20 февраля в администрации Краснодара рассказали о сносе забора, который незаконно стоял около одного из недостроев

Бетонный забор убрали около недостроенного здания на пересечении улиц Карасунской и Коммунаров. В 2010 году на этом месте коммерческая компания начала строить торговый центр «Екатеринодар», однако затем проект заморозили. Сейчас участок находится в частной собственности. Но территория по улице Карасунской, на которой было поставлено ограждение, входит в собственность города. Сейчас собственник ведет работы по освобождению самовольно занятого участка.

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В течение года на этом участке от трамвайных путей на Коммунаров до Красноармейской собираются сделать тротуар, сообщили в пресс-службе мэрии 20 февраля.

Судя по сервису «Яндекс.Панорама», забор стоял в этом месте с 2010 года. Тогда он не перекрывал пешеходную часть дороги. Однако тротуара все равно не было с этой стороны Карасунской, так как на его месте устроили парковочный карман.

Уже на панорамах, сделанных в 2014 году, видно, что забор отодвинули на целую полосу. Таким образом, улица стала еще уже — и на ней не осталось ни тротуара, ни парковочного кармана.

А вот как выглядят эта часть улица после демонтажа забора в 2021 году:

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