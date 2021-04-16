Из-за футбольного мачта в Краснодаре перенесли ремонт улицы 40-летия Победы

Ремонт улицы 40-летия Победы в Краснодаре решили начать на день позже из-за футбольного матча «Краснодар» — «Зенит», заявили в мэрии 16 апреля

Напомним, ремонт участка улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков хотели начать 17 апреля. До конца года там собираются расширить дорогу до четырех-пяти полос, переделать подземные коммуникации и облагородить новый тротуар с велодорожками.

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Власти Краснодара отметили, что необходимость расширить дорогу в Восточно-Кругликовском районе возникла десять лет назад.

«Знаю, что этот период будет сложным для жителей микрорайона и принесет им неудобства. Но откладывать работы уже некуда», — рассказал ранее мэр Краснодара Евгений Первышов.

Однако начало ремонта дороги решили перенести на сутки. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 16 апреля рассказали, что футбольный матч «Краснодар» — «Зенит», назначенный на 17 апреля, соберет большое количество болельщиков. При этом первый этап работ придется на участок дороги от улицы Восточно-Кругликовской до съезда к дому № 93 — в непосредственной близости к стадиону «Краснодар». Чтобы болельщики добрались домой без заторов, начало ремонта перенесли на 18 апреля.