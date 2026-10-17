В Краснодаре ищут фотографов для участия в выставке, посвященной кофейной жизни города
В Краснодаре фотографы смогут представить свои работы на тему города и кофе на выставке, которая пройдет на чемпионате «Песок»
16 октября организатор культурных событий и фотограф Алиса Москаленко сообщила Юга.ру, что в Краснодаре объявлен прием заявок для участия фотографов в выставке о кофейной жизни города. Работы покажут на всероссийском чемпионате по приготовлению кофе в джезве «Песок» с 6 по 8 ноября.
«Кофе и фотография — это две отрасли, которые ярко, активно и со своим характером развиваются в Краснодаре. У нас появился повод объединить их. <...> Ведь тут, на юге, любовь к кофе возвели в абсолют и сделали не просто ритуалом, а частью городского ритма жизни», — объяснила Алиса.
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Организаторы принимают работы в художественном жанре, жанре репортажа и лайфстайле. При этом возраст фотографии не имеет значения: можно сделать новый кадр или взять его из архива. Главное, чтобы фото было снято в Краснодаре.
Подать заявку можно до 1 ноября, участие бесплатное. Прислать работы можно на электронную почту renard-lis13@yandex.ru или в телеграм по нику Renard_d. В письме необходимо указать авторство и контекст работы.
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