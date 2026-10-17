В Краснодаре ищут фотографов для участия в выставке, посвященной кофейной жизни города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepic.diller, сайт magnific.com
    © Фото freepic.diller, сайт magnific.com

В Краснодаре фотографы смогут представить свои работы на тему города и кофе на выставке, которая пройдет на чемпионате «Песок»

16 октября организатор культурных событий и фотограф Алиса Москаленко сообщила Юга.ру, что в Краснодаре объявлен прием заявок для участия фотографов в выставке о кофейной жизни города. Работы покажут на всероссийском чемпионате по приготовлению кофе в джезве «Песок» с 6 по 8 ноября. 

«Кофе и фотография — это две отрасли, которые ярко, активно и со своим характером развиваются в Краснодаре. У нас появился повод объединить их. <...> Ведь тут, на юге, любовь к кофе возвели в абсолют и сделали не просто ритуалом, а частью городского ритма жизни», — объяснила Алиса. 

Читайте также:

Организаторы принимают работы в художественном жанре, жанре репортажа и лайфстайле. При этом возраст фотографии не имеет значения: можно сделать новый кадр или взять его из архива. Главное, чтобы фото было снято в Краснодаре. 

Подать заявку можно до 1 ноября, участие бесплатное. Прислать работы можно на электронную почту renard-lis13@yandex.ru или в телеграм по нику Renard_d. В письме необходимо указать авторство и контекст работы. 

Как писали Юга.ру, с 22 по 25 октября в Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино.

Афиша Выставки Город Искусство Кофе Краснодар События Фотография

Новости

Как не воспитать серийного убийцу. В Краснодаре с лекцией выступит «Фауст 21 века»
В Краснодаре ищут фотографов для участия в выставке, посвященной кофейной жизни города
В Краснодаре посмотрят и обсудят «Верность» по мотивам романа XVII века
В Краснодаре закрывается образовательный проект «Зарядка». Последняя встреча — об искусстве ставить точку
Погода на Кубани в выходные: край накроют ливни с градом и ветром до 25 м/с
Прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей

Лента новостей

Взобраться на Спящего Черкеса
Вчера, 17:49
Взобраться на Спящего Черкеса
Зачем идти на плато Черногор неподалеку от Лаго-Наки
«Разве я не казак?»
15 октября, 17:50
«Разве я не казак?»
Как сын екатеринодарской торговки готовил цареубийство вместе с братом Ленина
«Художественный шведский стол»
Вчера, 11:39
«Художественный шведский стол»
Искусствовед рассказала, что не так со скульптурой «Хронос» в парке «Краснодар»

Реклама на сайте