В Краснодаре из улицы Брянской хотят сделать дублер Рашпилевской и Дзержинского

На участке от Дзержинского до Дальней гравийное покрытие заменят на асфальтобетон, установят новые знаки и пандусы для маломобильных граждан. Протяженность ремонтируемой дороги чуть больше километра. Работы планируют завершить до конца мая.

Ход работ проверил глава города Евгений Первышов. В своем телеграме он написал, что после ремонта этой улицы Краснодар получит полноценный дублер Рашпилевской и Дзержинского.

Проезжую часть улицы расширят от Дальней до Офицерской за счет сноса ограждений. Их установили жители частных домов, чтобы увеличить площадь своих палисадников, объяснил замглавы по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артем Доронин.

По словам главы администрации Западного округа Дмитрия Водолацкого, жители с пониманием отнеслись к демонтажу, а некоторые собственники сами убрали ограждения.