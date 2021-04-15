В Краснодаре из улицы Брянской хотят сделать дублер Рашпилевской и Дзержинского

Краснодарский край

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Власти Краснодара 15 апреля сообщили о начале ремонта на улице Брянской

На участке от Дзержинского до Дальней гравийное покрытие заменят на асфальтобетон, установят новые знаки и пандусы для маломобильных граждан. Протяженность ремонтируемой дороги чуть больше километра. Работы планируют завершить до конца мая.

Ход работ проверил глава города Евгений Первышов. В своем телеграме он написал, что после ремонта этой улицы Краснодар получит полноценный дублер Рашпилевской и Дзержинского.

Проезжую часть улицы расширят от Дальней до Офицерской за счет сноса ограждений. Их установили жители частных домов, чтобы увеличить площадь своих палисадников, объяснил замглавы по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артем Доронин.

По словам главы администрации Западного округа Дмитрия Водолацкого, жители с пониманием отнеслись к демонтажу, а некоторые собственники сами убрали ограждения.

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Напомним, весной в Краснодаре решили отремонтировать 27 улиц. С 17 апреля дорожники начнут расширять улицу 40-летия Победы. Во время ремонта Водителям придется ездить по дворам многоэтажек, а автобусы пустят через новостройки. Также в Краснодаре начался масштабный ремонт улиц Российской, Черкасской, а на Домбайской начали засыпать ямы.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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