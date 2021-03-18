В Краснодаре начался ремонт дорог на 27 улицах

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара рассказала, на каких улицах в марте начнут чинить дорожное полотно

Общая длина дорог краевого центра, которые хотят отремонтировать, — 79,6 км. Среди самых протяженных отрезков — улица Российская от Солнечной до Пригородной (5,3 км), улица Кирова в Пашковском жилом массиве от переулка Кировского до 1-го Мая (4,7 км) и Селезнева от Новороссийской до Трамвайной (3,9 км).

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков сообщил 18 марта, что все виды работ на проезжей части контролирует сертифицированная дорожная лаборатория:

«При выявлении дефектов подрядчик устраняет их за свой счет».

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В 2021 году дороги планируют привести в порядок как в центральной части Краснодара, так и в станице Елизаветинской, поселке Индустриальном и на хуторе Ленина. Сейчас в краевом центре проводят работы на 27 участках дорог. Среди них улица Лизы Чайкиной, Береговая, Симферопольская, Бородина, Академическая. Посмотреть полный список можно на сайте мэрии.

На этих магистралях уберут старое покрытие и, где необходимо, бордюр, затем уложат выравнивающий слой и верхнюю часть дорожного полотна. Также собираются отремонтировать тротуары, установить дорожные знаки, заборы и столбики, нанести разметку.

Завершить работы планируется к 1 ноября 2021 года, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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