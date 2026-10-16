Взобраться на Спящего Черкеса. Зачем идти на плато Черногор неподалеку от Лаго-Наки

Лаго-Наки давно стало одним из самых известных туристических направлений на юге России. Но рядом с ним есть места, до которых добираются гораздо реже. Одно из них — плато Черногор в Апшеронском районе Краснодарского края, у границы с Адыгеей. Здесь нет оборудованных смотровых площадок с парковками у самого края обрыва. Чтобы увидеть Фишт-Оштеновский массив, придется сначала подняться лесом, а затем пройти по плато среди карстовых воронок. На высоте 1600–1750 м открывается панорама окрестных гор, а неподалеку находится озеро Чеше, у которого можно разбить лагерь. По просьбе Юга.ру Ростислав Карабут взобрался на Черногор в начале октября и рассказал, как подготовиться к походу, сколько он стоит и что ждет туриста в пути.

Плато Черногор © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Как добраться до плато Черногор Наша группа из четырех человек отправилась на Черногор 3 октября. Это был мой самый серьезный поход: прежде я выбирал маршруты попроще, без продолжительного подъема и ночевки в горах. Опытного гида среди нас не было, мы были скорее компанией энтузиастов. Релевантный опыт был только у одного участника, поэтому он и отвечал за маршрут. Из Краснодара удобнее всего ехать через Апшеронск. Мы добрались туда на автобусе, а на автовокзале нас встретил водитель, с которым мы заранее договорились о заброске. На минивэне он довез нас прямо к началу тропы — дорога от Апшеронска заняла около полутора часов.

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Заодно мы попросили водителя забрать нас на следующий день, чтобы после похода сразу вернуться в Краснодар. Так по возвращении нам не пришлось искать машину на месте. Рассчитывать, что любой таксист согласится ехать к началу маршрута и потом возвращаться за туристами, не стоит. Подъездная дорога оказалась вполне проходимой для обычного легкового автомобиля. Большая часть пути — хороший асфальт: ремонт шел лишь на участке длиной около 1,5 км, а за ним покрытие снова становилось нормальным. Если едете на своей машине, ее можно оставить у обочины, не перекрывая проезд. Перед поездкой стоит проверить, в каком состоянии дорога: ремонт и погода могут изменить условия подъезда. Пешая тропа начинается прямо у дороги, ориентир — бетонный водосток, уходящий вверх в лес.

Маршрут в цифрах Координаты старта: 44.076509, 39.793232.

Протяженность до вершины: около 6 км.

Высота старта: 968 м.

Высшая точка: гора Черногор, 1754 м.

Набор высоты: 786 м.

Время подъема с остановками: около 6 часов.

От вершины до озера Чеше: около 1 км.

Плато Черногор © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Сколько идти до плато Мы начали подъем около 11:00. Тропа сразу уходит вверх и довольно быстро набирает высоту. Минут через 40 стало легче — начался более пологий участок. Большая часть подъема проходит по лесу. В начале октября здесь еще сохранялась зеленая листва, а в солнечную погоду под кронами было комфортно идти даже в легкой одежде. Мы сняли куртки, чтобы не перегреваться. После дождей на тропе могут встречаться грязь и скользкие корни, поэтому без обуви с цепкой подошвой здесь не обойтись. Мы ориентировались по офлайн-карте в Organic Maps. GPS временами сбоил, но серьезных проблем с навигацией не возникло. Карту нужно скачать заранее: у моего оператора связи не было на протяжении всего маршрута.

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По пути мы несколько раз останавливались отдохнуть и перекусить. Попадались следы животных, вероятно, медведей. Самих зверей мы не видели, но знали, что они водятся в этих местах, поэтому не шли по лесу в полной тишине и взяли с собой свистки. Туристов почти не было. Лишь ближе к плато нам встретились несколько человек, которые уже спускались. Ощущение уединения здесь возникает быстро: популярное Лаго-Наки совсем рядом, но на тропе об этом почти ничего не напоминает. Весь подъем с остановками занял у нас около шести часов. Это больше, чем можно ожидать, ориентируясь на короткое расстояние по карте. Дело в наборе высоты и в физической форме участников. Мои мышцы заметно устали, но регулярные привалы помогли мне дойти без серьезных проблем. Я бы не назвал маршрут легким. Если вы привыкли гулять по городу и редко выбираетесь на природу, продолжительный подъем может оказаться испытанием. Специальной альпинистской подготовки не требуется, но оценивать свои силы лучше заранее.

Что посмотреть на плато Черногор Само плато интересно сочетанием леса, открытых лугов и скальных обрывов. Его высшая точка — гора Черногор высотой 1754 м над уровнем моря. Иногда ее называют Спящим Черкесом: если смотреть со стороны поселка Отдаленного, очертания горы напоминают лежащего человека. На юге плато резко обрывается скалами — с них открывается вид на Фишт-Оштеновский массив и другие горы Западного Кавказа. Когда мы наконец поднялись наверх, стало понятно, ради чего стоило тратить столько сил. Вокруг открывается широкая панорама, и на какое-то время перестаешь думать о сильной усталости. Остается только ощущение, что ты добрался до места, к которому шел весь день. На плато ветрено, и в легкой одежде долго здесь не посидишь. Мы немного побыли наверху, а затем отправились к озеру Чеше, которое находится примерно в километре от вершины. Искали его чуть дольше, чем ожидали: на плато перестал работать Organic Maps, которым мы пользовались на трех телефонах. Ни до, ни после проблем с ним не было, отказал он именно здесь. Дорогу в итоге подсказали другие туристы.

Озеро Чеше: морозная ночевка вдали от цивилизации Чеше расположено на высоте около 1625 м, в одной из многочисленных карстовых воронок плато. Это небольшой водоем размером 68 на 40 м, окруженный лесом и полянами. Озеро не похоже на привычные горные: кажется, будто оно появилось здесь случайно, среди склонов и зарослей. Вода в нем стоячая, дно илистое, рыбы нет. Само место производит довольно мистическое впечатление. Мы дошли до озера ближе к закату и разбили лагерь. Место для ночевки оказалось удачным: на открытом плато нас продувал бы ветер, а у воды было гораздо спокойнее. Вечером можно было разглядеть множество созвездий, а лес вокруг стоял непривычно тихий.

Ночь, правда, оказалась холоднее, чем хотелось бы. После захода солнца температура резко упала, а палатки и земля вокруг покрылись инеем. У нас была теплая одежда, но без подходящего спальника и коврика такая ночевка могла бы стать опасной. Утром нас разбудили утки на озере — после ночной тишины это было неожиданно. Поднялся ветер, поэтому задерживаться у воды мы не стали: свернули лагерь и позавтракали уже в лесу, по пути вниз. Если вы собираетесь на Черногор с ночевкой, не надейтесь, что мягкая осенняя погода в Краснодарском крае гарантирует тепло и в горах. Даже в начале октября здесь возможны ночные заморозки, особенно в ясную погоду. Пригодятся компактные химические грелки — они выручат, если мерзнут ноги. Мы также убедились, что на костер надежды мало: он быстро погас, а собрать достаточно сухих дров оказалось непросто.

Когда лучше идти на Черногор Лучшее время для похода — конец весны, начало лета и осень. Весной нужно учитывать остатки снега и влажную почву. В разгар лета маршрут становится менее комфортным. На полянах разрастаются борщевик, крапива и другие высокие растения, местами в человеческий рост. Они мешают идти по тропе, могут обжечь и поцарапать. Кроме того, на открытых участках легко перегреться на солнце. Осенью растительность постепенно редеет, а лес меняет цвет. Но дату лучше выбирать с учетом прогноза: мы попали на солнечные дни, однако ночью температура опустилась примерно до нуля. В дождь лесная тропа может стать скользкой, а после снегопада идти среди карстовых воронок сложнее. Прогноз стоит проверить не только для Апшеронска, но и для горной местности: погода наверху может заметно отличаться от городской. Что взять с собой в поход Список снаряжения зависит от того, идете вы на один день или с ночевкой. Если планируете остаться у озера, понадобятся палатка, спальный мешок, туристический коврик и фонарь. Осенью берите спальник, рассчитанный на холодные ночи, и дополнительный слой теплой одежды.

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Особое внимание стоит уделить обуви. Нужны удобные ботинки или треккинговые кроссовки с хорошим протектором. Брюки и одежда с длинным рукавом защитят от высокой травы и жгучих растений. С собой также стоит взять ветро- и влагозащитную куртку, головной убор и запасные сухие носки. Воду берите с запасом: надежных источников на маршруте нет, а пить из озера Чеше не стоит. Мы несли свою — по 3–4 литра на человека. Сколько понадобится вам, зависит от погоды, продолжительности похода и того, сколько вы обычно пьете. Не забудьте полностью зарядить телефон, скачать офлайн-карту и взять пауэрбанк. В районе обитают медведи, поэтому по лесу не стоит идти бесшумно. По возможности держитесь группой. В лагере не оставляйте еду и мусор в палатке. И главное — не выходите на маршрут, если прогноз обещает сильный дождь или резкое ухудшение погоды. При всей привлекательности Черногора это удаленная горная местность: если что-то пойдет не так, быстро вернуться к машине не получится.

Сколько стоит поход на Черногор Наши основные расходы пришлись на дорогу и еду. Билет на автобус из Краснодара до Апшеронска стоил около 700 рублей в одну сторону. За трансфер до начала маршрута и обратно мы заплатили 15 тыс. рублей за четверых — по 3750 рублей на человека. В итоге поездка обошлась каждому примерно в 6 тыс. рублей с учетом дороги и питания. Специального снаряжения маршрут не требует — хватит обычного набора для ночевки в палатке. Но экономить на обуви, теплом спальнике и коврике не стоит: от них напрямую зависят комфорт и безопасность. Стоит ли идти на Черногор Подъем на Черногор утомляет, а ночевка в холоде требует подготовки. Но маршрут дает то, чего иногда не хватает популярным туристическим направлениям: возможность провести время в горах без толпы и увидеть пейзажи, которые оправдывают дорогу. Для горожанина без серьезного походного опыта я бы оценил сложность маршрута на 7 из 10. Подготовленным туристам он, вероятно, покажется вполне посильным. При этом для первого похода с ночевкой лучше выбрать что-то попроще или отправиться на Черногор с опытной группой. Пройти маршрут за один день тоже можно, но тогда придется держать темп и внимательно следить за временем, чтобы вернуться к машине до темноты. Нам понравился вариант с ночевкой: он позволил задержаться на плато, встретить закат и рассвет у озера.