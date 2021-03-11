В Краснодаре начали менять асфальт на всем протяжении улицы Селезнёва

Краснодарский край

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В марте в Краснодаре стартовали ремонтные работы на улице Селезнёва

На Селезнёва починят дорогу на участке длиной 3,9 км — от Новороссийской до Трамвайной. Также стартовали работы на улице Лизы Чайкиной от Новороссийской до Сормовской. Там планируют обновить 1,8 км дороги.

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На обоих участках подрядчики сейчас убирают старое покрытие и укладывают выравнивающий слой. Затем заменят бордюры и частично отремонтируют тротуары, рассказали в пресс-службе мэрии 11 марта.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируют отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 км.

Напомним, 5 марта в краевом центре стартовали работы на улице Российской — там тоже собираются заменить асфальт на проезжей части. Сейчас на улице периодически скапливаются длинные пробки. Так, утром 10 марта водители стояли в 6-километровом заторе.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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