Погода на Кубани в выходные: край накроют ливни с градом и ветром до 25 м/с

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Краснодарский край надвигается непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение на все выходные

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 17 и 18 октября местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–25 м/с.

Кроме того, на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем. Ночью и утром в регионе прогнозируют туман.

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Ночью в крае термометры покажут 10–15 °C, днем воздух прогреется до 20–25 °C. В горах ночью будет прохладнее — 5–10 °C, днем — 11–16 °C. На Черноморском побережье ночью ожидается 12–17 °C, днем — 19–24 °C.

В Краснодаре в выходные будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди с грозами. Днем и вечером ветер усилится до 12 м/с. Ночью в городе будет 13–15 °C, а днем столбики термометров поднимутся до 21 °C.

Как писали Юга.ру, 12 октября Приморско-Ахтарск стал самым теплым местом в Европейской России.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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Погода на Кубани в выходные: край накроют ливни с градом и ветром до 25 м/с
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