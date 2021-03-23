В Минприроды назвали причины гибели в горах Кавказа леопардов Лабы и Виктории

В Минприроды России 22 марта объяснили, почему в дикой природе Кавказа погибли две самки переднеазиатских леопардов

Напомним, 20 августа прошлого года самку переднеазиатского леопарда Лабу и самца Кодора выпустили в дикую природу на западном склоне горы Ахцархвы в Красной Поляне. 28 октября спутниковый ошейник Лабы передал тревожный сигнал — животное не двигалось более 12 часов. Самку нашли мертвой в Мостовском районе. Минприроды России создало комиссию для расследования причин гибели леопарда.

Лаба — четвертый хищник, погибший в горах Кавказа за время работы программы по восстановлению переднеазиатского леопарда. В январе 2018 года во время неудачной охоты погибла самка Виктория — одна из трех леопардов, выпущенных в дикую природу в 2016 году. В феврале 2019-го в Абхазии нашли застреленным самца Килли — браконьеры сняли с него шкуру. Также в феврале 2019 года исчез из зоны наблюдения самец Эльбрус. Выяснилось, что он погиб, попав под лавину.

22 марта в пресс-службе Минприроды сообщили о завершении расследование причин гибели самок Лабы и Виктории. Ученые изучили факторы, которые могли повлиять на выживание леопардов в дикой природе, наличие у них отклонений или заболеваний, ошейника, мешающего охотиться, скудный рацион, неумение охотиться и конкурировать с другими хищниками, а также иные причины.

Согласно заключению ветврача, в момент выпуска Лаба была здорова, и за два месяца в природе не получала существенных травм. Однако врач обнаружил необычную анемию и высокую степень истощения погибшего леопарда. Проведенный молекулярно-генетический анализ показал возможное наличие паразитов в крови животного.

Также ученые пришли к выводу, что причиной недоедания Лабы могла стать ее неспособность конкурировать с другими хищниками, в том числе — медведями. Ухудшающим фактором стал выпуск зверя в неподходящий климатический сезон — раннюю осень (леопардам проще добыть корм поздней весной и летом). Усугубила ситуацию и погода — низкие, вплоть до легких заморозков, температуры.

Анализ причин гибели самки леопарда Виктории, показал, что смерть животного наступила от значительного истощения на фоне хронического бронхита и колита. Подобное состояние могло развиться вследствие нехватки корма и отсутствия необходимого количества жира.

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В комиссии обсудили возможные меры по недопущению гибели переднеазиатских леопардов в дальнейшем. В ведомстве пришли к выводу, что нельзя изменять сроки выпуска хищников. Наиболее благоприятный период для этого — апрель-май.