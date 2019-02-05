В Абхазии погиб леопард

Абхазия, Краснодарский край

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На территории Абхазии в начале февраля нашли мертвого леопарда

Животное попало в капкан и погибло, сообщил порталу Юга.ру главный научный сотрудник Кавказского заповедника, эксперт WWF Анатолий Кудактин.

«Леопард погиб ориентировочно 3 или 4 февраля в капкане. Сейчас поехали разбираться, брать пробы. Когда анализы придут, тогда все узнаем. Пока ничего точно не известноЕсть надежда, что это чужой леопард — не из числа тех, что вырастили в сочинском Центре восстановления популяции и выпустили в заповеднике», — подчеркнул Кудактин.

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Кили, а также самку Викторию, которых вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.

В августе 2018-го в дикую природу на территории заповедника отправился двухлетний леопард Артек. В сентябре он поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя, а в ноябре его добычей стала енотовидная собака.

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Переднеазиатские леопарды не попадали в фотоловушки с начала 2018 года. Полтора года назад с Ахуна и Кили были сброшены радиоошейники, и сейчас только Артек отслеживается благодаря спутниковому ошейнику.

В декабре 2018 года сотрудники Кавказского заповедника решили отправиться в экспедицию для поиска следов Кили и Ахуна.

Животные смерть
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