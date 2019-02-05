В Абхазии погиб леопард

На территории Абхазии в начале февраля нашли мертвого леопарда

«Леопард погиб ориентировочно 3 или 4 февраля в капкане. Сейчас поехали разбираться, брать пробы. Когда анализы придут, тогда все узнаем. Пока ничего точно не известно. Есть надежда, что это чужой леопард — не из числа тех, что вырастили в сочинском Центре восстановления популяции и выпустили в заповеднике», — подчеркнул Кудактин.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Кили, а также самку Викторию, которых вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.

В августе 2018-го в дикую природу на территории заповедника отправился двухлетний леопард Артек. В сентябре он поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя, а в ноябре его добычей стала енотовидная собака.