Леопард Артек поймал взрослую свинью в Кавказском заповеднике
В Кавказском заповеднике переднеазиатский леопард Артек в начале декабря впервые поймал взрослую дикую свинью вместо молодого кабана
«Свинья оказалась взрослой, длина головы — 44 см, вероятно, не менее 4-5 лет, что наблюдается впервые с момента выпуска леопардов в дикую природу», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Там уточнили, что жертва была практически полностью съедена: остались голова, позвоночник, шкура и нижние части конечностей. Ученые определили, что леопард рекордно долго за всю историю наблюдений находился на одной территории. Согласно данным с ошейника Артека, он почти неделю (154 часа) провел в Отрадненском районе Краснодарского края. Животное зафиксировали в этой местности в период с 22 по 28 ноября.
Сейчас в дикой природе Кавказского заповедника обитают два хищника, выпущенные из Центра популяции переднеазиатского леопарда: помимо Артека это Ахун — единственный из трех леопардов, выпущенных в природу в 2016 году, который остался в живых. Напомним, его сестра Виктория погибла в январе 2017 года при неудачной охоте, а брата Килли в феврале 2018-го убили браконьеры в Абхазии.
Как писали Юга.ру, леопард Артек — один из пяти котят, которые родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В сентябре 2018 года Артек поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя. Затем его жертвой стала енотовидная собака.
В июле 2019 года в заповеднике сообщили о продлении программы востановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, которая стартовала в 2009 году. Сейчас в сочинском питомнике подрастают котята леопардов, которые родились в июне 2018 года. К 2020 году пять молодых особей, в основном самок, выпустят на волю.
Читайте также
Личный опыт человека, который научился обращаться с деньгами
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.