Леопард Артек поймал взрослую свинью в Кавказском заповеднике

«Свинья оказалась взрослой, длина головы — 44 см, вероятно, не менее 4-5 лет, что наблюдается впервые с момента выпуска леопардов в дикую природу», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Там уточнили, что жертва была практически полностью съедена: остались голова, позвоночник, шкура и нижние части конечностей. Ученые определили, что леопард рекордно долго за всю историю наблюдений находился на одной территории. Согласно данным с ошейника Артека, он почти неделю (154 часа) провел в Отрадненском районе Краснодарского края. Животное зафиксировали в этой местности в период с 22 по 28 ноября.

Сейчас в дикой природе Кавказского заповедника обитают два хищника, выпущенные из Центра популяции переднеазиатского леопарда: помимо Артека это Ахун — единственный из трех леопардов, выпущенных в природу в 2016 году, который остался в живых. Напомним, его сестра Виктория погибла в январе 2017 года при неудачной охоте, а брата Килли в феврале 2018-го убили браконьеры в Абхазии.