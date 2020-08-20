Из Сочи двух леопардов увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах

Краснодарский край, Северная Осетия

Распечатать

В Сочи 20 августа началась операция по выпуску леопардов в дикую природу

Напомним, на Кавказе обитает переднеазиатский леопард, занесенный в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее продлили.

Читайте также:

В этом году выпускниками Центра восстановления леопарда на Кавказе стали двухлетние котята Агура, Аибга и Кодор, рожденные в нацпарке от дикого самца Алоуса и самки Черри, а также леопарды Лаба и Баксан (их родители — самец Задиг и самка Андреа, прибывшие в заповедник из зоопарка Лиссабона). Их выпустят в дикую природу в Осетии и Кавказском заповеднике.

Рано утром 20 августа с площадки у кордона «Лаура» Кавказского заповедника в Красной Поляне поднялся вертолет. В нем две коробки с животными — самцом Кодором и самкой Лабой. Их забросят на западный склон горы Ахцархва. На вертолете до места назначения лететь примерно 30 минут.

«Сегодня выпускают двух животных. В Осетии намечено выпустить еще двух молодых хищников — самку Агуру и самца Баксана. Операция по их выпуску запланирована на 25 августа», — сообщила порталу Юга.ру пресс-секретарь ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Янина Реенсон. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский заповедник выпустили трех леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. В январе 2017 года Виктория погибла во время неудачной охоты, а в феврале 2018 леопарда Килли в Абхазии убили браконьеры и сняли с него шкуру.

В 2018 году в июле в дикую природу на территории нацпарка «Алания» в Северной Осетии были выпущены самка леопарда Волна вместе с самцом Эльбрусом. А в конце августа на территории Кавказского заповедника выпустили леопарда Артека.

Животные Заповедники Красная Поляна Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из Сочи двух леопардов увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах
В Крыму на заводе «Титан» снова произошел выброс химического вещества
В Анапе задержали причастного к поджогу сухой травы
Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности
В Госдуму внесли законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб
В России из-за пандемии коронавируса родители стали закупать для школьников маски и санитайзеры

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале