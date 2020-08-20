Из Сочи двух леопардов увезли на вертолете, чтобы выпустить в горах

Напомним, на Кавказе обитает переднеазиатский леопард, занесенный в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее продлили .

В этом году выпускниками Центра восстановления леопарда на Кавказе стали двухлетние котята Агура, Аибга и Кодор, рожденные в нацпарке от дикого самца Алоуса и самки Черри, а также леопарды Лаба и Баксан (их родители — самец Задиг и самка Андреа, прибывшие в заповедник из зоопарка Лиссабона). Их выпустят в дикую природу в Осетии и Кавказском заповеднике.

Рано утром 20 августа с площадки у кордона «Лаура» Кавказского заповедника в Красной Поляне поднялся вертолет. В нем две коробки с животными — самцом Кодором и самкой Лабой. Их забросят на западный склон горы Ахцархва. На вертолете до места назначения лететь примерно 30 минут.

«Сегодня выпускают двух животных. В Осетии намечено выпустить еще двух молодых хищников — самку Агуру и самца Баксана. Операция по их выпуску запланирована на 25 августа», — сообщила порталу Юга.ру пресс-секретарь ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Янина Реенсон.