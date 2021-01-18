В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала журналистам, как долго инфицированные COVID-19 остаются заразными

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.

Читайте также:

В январе 2021 года в ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый. При этом в организации уверены, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить от ковида 70% населения планеты.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала интервью «Российской газете», которое опубликуют в ближайших номерах издания. Среди прочего, Вуйнович рассказала журналистам, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.

По ее словам, чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно же предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов. Вуйнович также отметила, что инфекционный период у тяжело больных пациентов может быть дольше, написал RT.

Как напомнил телеканал «360», ВОЗ рекомендует соблюдать двухнедельный карантин, так как столько составляет максимальный срок инкубационного периода инфекции.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, за время пандемии в России официально зарегистрировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев коронавируса. При этом на Кубани инфекцию нашли у 30 тыс. 967 человек. За весь период в регионе умерли 1,2 тыс. пациентов с подтвержденным ковидом.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

Снегопад на Кубани оставил без света почти 114 тыс. человек
На Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы, которая уехала из дома на Мitsubishi Lancer
На Кубани впервые выявили 200 случаев COVID-19 за сутки
В Черном море возобновили поиски пяти моряков с затонувшего сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем
В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным
Власти Краснодара попросили не использовать личный транспорт из-за погоды

Лента новостей

Хорошая девочка и с чем ее едят
Сегодня, 13:05
Хорошая девочка и с чем ее едят
Почему некоторые заведения можно только игнорировать
Кино, снежки и лунные пейзажи
Сегодня, 08:06
Кино, снежки и лунные пейзажи
Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
16 января, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской
Фоторепортаж

Реклама на портале