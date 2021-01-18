В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала журналистам, как долго инфицированные COVID-19 остаются заразными

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. В конце июня в организации предупредили , что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.

В январе 2021 года в ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый. При этом в организации уверены, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить от ковида 70% населения планеты.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала интервью «Российской газете» , которое опубликуют в ближайших номерах издания. Среди прочего, Вуйнович рассказала журналистам, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.

По ее словам, чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно же предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов. Вуйнович также отметила, что инфекционный период у тяжело больных пациентов может быть дольше, написал RT.

Как напомнил телеканал «360», ВОЗ рекомендует соблюдать двухнедельный карантин, так как столько составляет максимальный срок инкубационного периода инфекции.