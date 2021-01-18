В ВОЗ рассказали, как долго переболевший ковидом человек остается заразным
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала журналистам, как долго инфицированные COVID-19 остаются заразными
Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.
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В январе 2021 года в ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый. При этом в организации уверены, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить от ковида 70% населения планеты.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала интервью «Российской газете», которое опубликуют в ближайших номерах издания. Среди прочего, Вуйнович рассказала журналистам, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.
По ее словам, чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно же предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов. Вуйнович также отметила, что инфекционный период у тяжело больных пациентов может быть дольше, написал RT.
Как напомнил телеканал «360», ВОЗ рекомендует соблюдать двухнедельный карантин, так как столько составляет максимальный срок инкубационного периода инфекции.
Как писали Юга.ру, за время пандемии в России официально зарегистрировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев коронавируса. При этом на Кубани инфекцию нашли у 30 тыс. 967 человек. За весь период в регионе умерли 1,2 тыс. пациентов с подтвержденным ковидом.
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