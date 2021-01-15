Директор центра Гамалеи и глава Минздрава РФ 15 января разошлись во мнениях, нужны ли маски после прививки от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что люди, привитые от коронавируса, могут быть переносчиками вируса, поэтому им следует продолжать носить маски. Этой меры, уверен министр, нужно придерживаться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания. Но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», — привел ТАСС слова Мурашко.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил РИА «Новости», что не рекомендует носить маски при высоком уровне антител. «Вируснейтрализующие антитела должны [быть] 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. Я еще одну крамольную вещь могу сказать: при таком титре антител можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — объяснил Гинцбург.

По его словам, если не поддерживать уровень антител, то через четыре-пять месяцев он начнет снижаться. Однако при встрече с возбудителем, за два-три дня, клетки памяти восстановят нужный уровень антител, объяснил специалист.

На вопрос журналиста, следует ли отказаться от ношения масок тем, кто прошел полный курс вакцинации от ковида, глава центра ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

Также специалист рассказал, когда могут сделать прививку переболевшие коронавирусом. По словам Гинцбурга, человек должен физически полностью восстановиться после болезни и иметь два-три отрицательных анализа ПЦР. «Если на ногах перенес, ПЦР отрицательный, надо идти и вакцинироваться. А если ты всё-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься», — процитировал ученого RT.

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