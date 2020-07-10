В ВОЗ допустили возвращение коронавирусных ограничений в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о начале всемирной пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. После этого государства начали закрывать границы и предпринимать различные меры по ограничению распространения COVID-19. В конце июня в ряде европейских стран, в которых сняли ограничения, начали расти случаи заболевания инфекцией. В ВОЗ предупредили о том, что не исключена вторая волна коронавируса в мире.

10 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ответила на вопрос о том, есть ли риск, что в России вернут запреты, как это произошло в некоторых других странах.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — цитирует ее канал «360».

По словам Вуйнович, вероятность возврата карантинных ограничений будет существовать до тех пор, пока в мире не придумают вакцину против коронавируса, пишет RT.

«Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — заявила представитель ВОЗ.